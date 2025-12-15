後備部指揮官視導北區後備部 盼強化全社會防衛韌性

記者連琳／綜合報導

後備指揮部指揮官俞中將昨日視導北部地區後備指揮部，除聽取單位任務簡報，了解近期重大工作執行現況，並對全體官兵投入軍民整合及全社會防衛韌性工作，表達肯定及嘉勉之意。

俞指揮官於工作指導時表示，軍隊動員、民事協調及軍民整合是後備指揮部3大工作主軸，今年無論執行災害防救、動員事務及教育召集訓練等任務，北區後備部及轄屬單位均扮演軍民溝通橋梁，展現高度執行力，以具體行動實踐「軍民齊心，守護家園」的信念。

俞指揮官也期勉各級幹部，務必落實官兵生活照顧與教育訓練，秉持務實的態度，有效提升後備動員效能，共同建構全社會防衛韌性，守護民主自由與美麗家園。

後備指揮部指揮官俞中將昨日視導北部地區後備指揮部，盼強化全社會防衛韌性。（後備指揮部提供）