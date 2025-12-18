後備部指揮官視導後備幹部訓練中心 勉強化全社會防衛韌性

記者連琳／綜合報導

全動署後備指揮部指揮官俞中將昨日視導後備動員幹部訓練中心，除聽取單位任務簡報及近期重要工作執行情形外，並指導該中心教學內容應結合「軍隊動員、軍民整合及民事協調」等3大任務，在「全社會防衛韌性」架構下，廣納各方資源與力量，建立各訓部教官交流及見學機制，擴充師資專業量能，達到「戰力延伸」之實效。

隨後，俞指揮官前往該中心新建「175公尺地下化室內靶場」，了解智慧化監控系統及射擊訓練相關設計工項，提醒維管單位於靶場正式啟用前，應確保各項軟、硬體設施符合訓場現況實需，並妥善規劃年度射擊流路排定，以滿足部隊實彈射擊訓練需求。

俞指揮官最後期勉各級幹部，應重視官兵職涯規劃，提升個人本職學能及專長、正常交織歷練，鼓勵所屬利用公餘進修，考取專業證照。另提醒因應未來淡江大橋通車後，交通便捷帶動地區觀光人潮的影響，針對營區整體安全應綿密落實巡管，以杜絕危安死角。

後備指揮部指揮官俞中將視導後備動員幹部訓練中心，了解新建靶場運用規劃，滿足部隊實彈射擊訓練需求。（後備指揮部提供）