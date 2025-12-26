後備部移編管制會議 勉深化軍民整合

記者張雅淳／綜合報導

全動署後備指揮部副指揮官馬少將昨日主持「後備部隊移編第11次管制會議」，肯定各級幹部年來在各縣市後備旅移編任務中，所付出的辛勞與貢獻，期勉各單位面對組織任務轉型的挑戰，省思「軍隊動員、軍民整合、民事協調」3大工作具體執行方向，以利緊急狀況時，亦能協助維持地方政府正常運作。

馬副指揮官工作指導時表示，「人力」是國軍建軍備戰的關鍵，面臨少子化現象對國軍兵力結構的影響，各級幹部應採取前瞻思維與積極作為，審酌滾動修訂兵力結構，置重點於即戰力發揮、常後一體，並善用科技與武器裝備取代人力，以建立兼具彈性與效率的各類型部隊；同時，在國防部的指導與協助下，落實人員經管交流，暢通人事管道，培育專業的幹部。

馬副指揮官指出，在縣市後備旅移編陸軍司令部後，縣市後備指揮部應將軍民整合訓練工作，結合聯戰任務行動要項，預想在緊急狀況時，執行任務訓練具體要項鏈結後備輔導組織，展現全社會防衛韌性的功能與重要性，協助地方政府維持正常運作，進而支援軍事行動，確保國人生命財產安全。

全動署後備指揮部副指揮官馬少將主持「後備部隊移編第11次管制會議」，期勉各級幹部深化軍民整合，強化後備戰力與地方支援效能。（後備部提供）