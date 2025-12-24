後備部軍民整合訓練示範 強化與地方鏈結

記者連琳／綜合報導

為強化後備組織體系與地方政府鏈結，遂行「軍隊動員、軍民整合、民事協調」3大工作，後備指揮部日前責由北區後備指揮部，舉辦「民國115年軍民整合訓練」示範觀摩，召集各地區及縣市後備指揮部重要幹部與會，期藉由專題簡報與意見交流，建立軍民整合訓練要項，強韌全民國防。

副指揮官馬少將於工作指導時，首先嘉勉北區後備指揮部推動軍民整合工作的用心付出，並強調「軍隊動員、軍民整合、民事協調」為明年3大工作主軸，有賴各級幹部集思廣益，建立共識，並以此次示範觀摩內容為起始，在國防部及全動署的指導下，透過兵棋推演與實作，逐步推行、加以驗證，並善用組織成員，使各項後備動員事務在法制面、執行面均能更臻完善。

會中，由北區後備指揮部指揮官李少將闡述軍民整合訓練構想，並安排各縣市後備指揮部分別針對軍民整合訓練作法、民事協調-EMIC運用、輔導組織訓練試行規劃、提升軍隊動員速度及動員暨民力協調中心運作等主題，實施專案報告，以達到「有計畫、有準備、有步驟、有標準」之軍民整合訓練目標。

後備指揮部副指揮官馬少將主持軍民整合訓練示範，強韌全民國防。（後備指揮部提供）