後備部：非現任輔導幹部轉傳不當貼圖 已移出群組

針對媒體報導「內湖後備軍人輔導中心群組幹部發表不當言論」乙情，全動署後備指揮部今（30）日表示，經查為該屬臺北市內湖區後備軍人輔導中心Line群組中，兩位非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發訾議，對於其發表之內容，該部予以指正，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類案。

後備指揮部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力之重要任務，相關人員不論職務或身分，均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。

後備指揮部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。