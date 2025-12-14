後勁中油五輕關廠10週年感恩會 環團：持續監督台積電

中油五輕高雄廠關廠10週年，當年曾參與反五輕運動的環保團體、學者、及地方人士齊聚聖雲宮前合影。(記者蔡清華攝)

〔記者蔡清華／高雄報導〕中油五輕高雄廠關廠10週年，當年曾參與反五輕運動的環保團體、學者、及地方人士，今天下午齊聚高雄楠梓後勁鳳屏宮，回顧那一段反五輕運動的歷史，地球公民基金會董事長李根政表示，過去環保前輩的努力讓五輕關廠，如今轉型為台積電改變了高雄產業型態，但電子產業並非沒有污染，仍要持續監督，也要不斷提醒政府當年開闢生態公園的承諾。

1968年中油在半屏山腳下興建第一座輕油裂解廠開始，後勁空氣中揮之不去的臭油味更成為後勁人對家鄉的印記，中油之後在後勁興建五輕廠，後勁人扶老攜幼堅決抗爭到底，從被抹黑為環保流氓，到行政院長郝柏村率鎮暴部隊鎮壓，後勁人的堅持讓政府不得不妥協，承諾25年後的2015年遷走五輕。

從2015年底，後勁五輕關廠至今已經10年了，這10年來，後勁地區的環境的品質和安全大大提升，更對高雄的發展產生很大影響，對於1987年以來，為後勁反五輕出力的學者專家和環境團體，後勁人深深感謝！

後勁社會福利基金會、後勁廟產管理委員會、及地球公民基金會，昨天於後勁鳳屏宮舉辦感恩聚會，邀請16位參與反五輕的來賓，包括沈建全教授、前副議長黃石龍及10位後勁長輩發表感言，回顧這個台灣最指標性的環境運動所帶來的改變。

李根政說，後勁已轉型成為台積電半導體產業基地，並帶動改變了高雄產業型態，但電子產業並非沒有污染，有關空污、水污、廢棄物等都要持續監督，並堅持要對環評嚴格把關，尤其台積電的用電量，幾乎佔高雄民生用電的三成，台積電承諾於2040年使用100%綠電，我們必須開始思考如何發展屋頂光電。

過去曾參與反五輕，後勁長輩、學者、環保團體，一同向保生大帝參香獻花。(記者蔡清華攝)

