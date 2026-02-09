後勁公園「森林城堡」啟用 打造楠梓親子新地標

記者古可絜、李靜音／綜合報導

後勁公園兒童遊戲場「森林熊的秘密城堡」今（9）日啟用，兒童遊戲場改造工程特別引入「有熊出沒」的趣味設計，設置一隻粉紅色大型熊熊，成為公園的視覺焦點；更翻轉傳統公園印象，在規劃過程中，特別強調「尊重場域紋理、守護大樹記憶」，不僅讓路給老樹，也不破壞在地原有的自然脈絡。。

後勁公園位於海專路旁，面積約3.93公頃，鄰近捷運R20後勁站，周邊有多所國中小與住宅大樓，是楠梓重要的生活公園。高市府公園處則指出，工程特別運用生態工法與低衝擊開發（LID）策略，透過大面積的植栽綠地與優化後的排水系統，讓公園具備「雨水滲透、蓄存」的功能，打造會呼吸的彈性城市空間。

遊戲場設計強調與既有環境的融合，營造出在綠蔭中探索的趣味感，場內最具特色的「3D立體城堡遊戲塔」，孩子們可以穿梭其中，最終抵達粉紅熊熊所在的頂端，享受登高望遠的成就感。全區規劃9大遊戲區、30項設施，包括沙坑、鞦韆、彈跳床、冒險挑戰區及樂齡體健區，各區並以「飄浮步道」串聯，讓不同年齡層的市民都能安心遊玩。

除遊具更新，高市府也同步改善園內步道、排水、照明與公共廁所等設施，落實尊重原始生態的初衷，讓公園整體質感再升級，歡迎民眾週末前往後勁公園「尋找熊熊」，在可愛造景與蒼翠老樹的陪伴下，與孩子共享充滿森林能量的親子時光。

高雄市長陳其邁出席啟用活動時表示，公園除了要蓋得好，維護更要做得好，更重要是結合全年齡所有市民朋友的需求，建造讓老中青三代都合宜的公園，歡迎所有大小朋友都來後勁公園，在可愛造景與翠綠樹林的陪伴，共享充滿森林能量的親子時光。

陳其邁指出，隨著楠梓區人口愈來愈多，尤其台積電在此設廠，整體生活品質也隨著城市轉型加速提升，且自他上任以來，高雄市總共已設立65個特色公園，按照各區域不同人口特性，設計多元的公園遊樂設施，來滿足市民需求，市府也會在議會嚴格的監督之下，繼續努力往前衝，盼後勁好，高雄就會更好。

後勁公園兒童遊戲場「森林熊的秘密城堡」今日啟用。（高雄市政府提供）

全區規劃9大遊戲區、30項設施，包括沙坑、鞦韆、彈跳床、冒險挑戰區及樂齡體健區。（高雄市政府提供）

歡迎民眾週末前往後勁公園「尋找熊熊」，在可愛造景與蒼翠老樹的陪伴下，與孩子共享充滿森林能量的親子時光。（高雄市政府提供）

兒童遊戲場改造工程特別引入「有熊出沒」的趣味設計，設置一隻粉紅色大型熊熊，成為公園的視覺焦點。（高雄市政府提供）