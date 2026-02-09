後勁公園「森林城堡」啟用 高雄親子新地標

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄後勁公園兒童遊戲場「森林熊的秘密城堡」今天啟用，成為公園視覺焦點。市長陳其邁表示，今年還會陸續有其他特色公園啟用，讓城市保留更多綠地，滿足市民需求。

陳其邁今天出席啟用活動時表示，楠梓因產業發展而快速成長，公共建設必須同步到位，此次改造不只是景觀翻新，更象徵楠梓社區活力再升級。

陳其邁說，他上任以來，共已有65個特色公園，按照各區域不同人口特性設計。今年還會陸續有其他特色公園啟用，讓城市保留更多綠地，滿足市民需求。

後勁公園位於海專路旁，面積約3.93公頃，鄰近捷運R20後勁站，周邊有多所國中小與住宅大樓，是楠梓重要的生活公園。

市府工務局公園處說明，遊戲場設計強調與既有環境的融合，營造出在綠蔭中探索的趣味感。場內「3D立體城堡遊戲塔」，讓孩子可以穿梭其中，最終抵達粉紅熊熊所在的頂端，享受登高望遠的成就感。

全區規劃9大遊戲區、30項設施，包括沙坑、鞦韆、彈跳床、冒險挑戰區及樂齡體健區，讓不同年齡層的市民都能遊玩。另市府也同步改善園內步道、排水、照明與公共廁所等設施，讓公園質感再升級。（編輯：張銘坤）1150209