後勁公園「森林熊的秘密城堡」特色遊戲場啟用

楠梓區後勁公園華麗轉身，打造「森林熊的秘密城堡」特色遊戲場！高雄市長陳其邁今（9）日出席啟用活動，見證公園從昔日工業記憶轉型科技綠肺，陳其邁於聽取公園處長林燦銘簡報後，與現場貴賓共同進行「森林熊的秘密城堡」特色遊戲場啟用儀式，隨後前往遊戲場視察、體驗遊樂設施，歡迎大小朋友來此安心遊玩、共享充滿綠意的共融遊憩時光。

陳其邁感謝立委李柏毅支持爭取中央經費，以及中油公司睦鄰經費，工程總經費約5,900萬元，他也特別感謝高雄市議會對市政預算的支持，尤其近2年，市府成立公園處，在公園維護增加非常多預算，感謝議會的用心、支持並緊盯進度，後勁公園特色遊戲場今天終於落成啟用。

陳其邁提及，公園除了要蓋得好，維護更要做得好，更重要是結合全年齡所有市民朋友的需求，建造讓老中青三代都合宜的公園，歡迎所有大小朋友都來後勁公園，在可愛造景與翠綠樹林的陪伴，共享充滿森林能量的親子時光。

陳其邁進一步表示，隨著楠梓區人口愈來愈多，尤其台積電在此設廠，整體生活品質也隨著城市轉型加速提升，且自他上任以來，高雄市總共已設立65個特色公園，按照各區域不同人口特性，設計多元的公園遊樂設施，來滿足市民需求，市府也會在議會嚴格的監督之下，繼續努力往前衝，盼後勁好，高雄就會更好。

工務局公園處表示，後勁公園改造過程導入公民參與機制，運用生態工法與低衝擊開發策略，實現永續與老樹保存。全區規劃9大遊戲區、30項設施，包括沙坑、鞦韆、彈跳床、冒險挑戰區及樂齡體健區，各區以「漂浮步道」串聯，其中最吸睛的「3D立體城堡遊戲塔」結合一隻巨大的粉紅熊熊，張開雙臂迎接孩子展開森林冒險。除遊具更新，市府也同步改善園內步道、排水、照明與公共廁所等設施，落實尊重原始生態的初衷，讓公園整體再升級。

