後勁公園「森林熊」特色遊戲場啟用

記者古可絜、李靜音／高雄報導

楠梓區後勁公園華麗轉身，打造「森林熊的秘密城堡」特色遊戲場，高雄市長陳其邁昨日出席啟用活動，見證公園從昔日工業記憶轉型科技綠肺，並與現場貴賓共同進行「森林熊的秘密城堡」特色遊戲場啟用儀式，隨後前往遊戲場視察、體驗遊樂設施，歡迎大小朋友來此安心遊玩、共享充滿綠意的共融遊憩時光。

陳其邁指出，後勁公園改造工程總經費約5900萬元，結合全年齡所有市民朋友的需求，老中青3代都合宜，歡迎大小朋友都來後勁公園，在可愛造景與翠綠樹林的陪伴下，共享充滿森林能量的親子時光。

陳其邁表示，隨著楠梓區人口愈來愈多，尤其台積電在當地設廠，整體生活品質也隨著城市轉型加速提升，盼後勁好，高雄就會更好。

工務局公園處表示，後勁公園全區規劃9大遊戲區、30項設施，包括沙坑、鞦韆、彈跳床、冒險挑戰區及樂齡體健區，各區以「浮步道」串聯，其中最吸睛的「3D立體城堡遊戲塔」結合一隻巨大的粉紅熊熊，張開雙臂迎接孩子展開森林冒險。另同步改善園內步道、排水、照明與公共廁所等設施，讓公園整體再升級。

後勁公園「森林熊的秘密城堡」特色遊戲場昨日啟用，歡迎共享充滿綠意的共融遊憩時光。（高雄市新聞局提供）