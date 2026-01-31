「後半生好像沒希望了…」彰化老農民遭詐650萬 車手判刑出爐

自竹科飛利浦公司退休後的陳姓老翁，長年被老婆張女家暴，訴請離婚成功。示意圖，非本人。取自Unsplash



彰化一名60歲林姓農民誤信詐騙集團宣稱的「保證獲利」投資話術，短短數月內多次面交現金，直到最後一次交付650萬元後，才驚覺遭到詐騙，畢生積蓄幾乎歸零。林男出庭作證時哽咽表示，自己已不再年輕，如今不僅積蓄全失，還背負債務，「後半生好像沒什麼希望了」。彰化地方法院審理後，認定陳姓、康姓兩名車手涉犯三人以上共同詐欺取財、金額達500萬元罪，分別判處陳男有期徒刑4年、康男5年。

判決指出，康男於2024年間與詐騙集團合作，並招攬陳男加入擔任車手。詐團自同年7月起，透過LINE帳號「歐華投顧」等名義接觸林男，謊稱可代操股票投資、穩定獲利，並提供投資操作書、保密協議等文件，營造專業形象，逐步取得信任。林男信以為真，依照指示多次交付現金投資。

2024年10月7日，康男安排陳男假冒「歐華投顧經辦人」，配戴偽造工作證，並持蓋有公司印文的現金收據，前往林男住處收取650萬元現金。陳男得手後，依上級指示將現金放置於附近土地公廟外、一輛黑色轎車右前輪後方，再由其他成員取走，以規避警方查緝。事後林男察覺投資狀況異常，聯繫無門，才驚覺受騙並報警。

法院審理時，陳、康兩人均坦承犯行。法官指出，康男實際獲取報酬9萬7500元，陳男則拿到6萬5000元，雖非詐騙主謀，但分別負責招募、派遣及實際收款，對整體詐騙行為具有關鍵作用，依法應論以共同正犯。

林男在庭上表示，遭騙金額一半是多年辛苦存下的積蓄，另一半還需向外借貸，現在背負沉重債務，收入有限、常常輾轉難眠，「想到以後怎麼生活，好像沒什麼希望了」。

法官審酌，康男過去已有詐騙前科，卻因賭博欠債再度犯案，甚至招攬他人加入詐騙集團，犯後亦未賠償被害人損失，情節重大；陳男則實際出面收款並交付贓款，助長犯罪完成。最終依三人以上共同詐欺取財、金額達500萬元罪，判處陳男4年、康男5年有期徒刑，全案仍可上訴。

