後台打造在地小吃區 台南跨年晚會卡司超有口福!

南部中心／綜合報導

台南跨年晚會嗨翻全場，吸引多達30萬人次湧入同歡，台南市府也在後台，特別打造台南美食專區，款待辛苦演出的藝人，台灣男團FEniX，趁著演出前，跑到後台，看到擔仔麵攤位，還知道要加香菜，才是整碗麵的靈魂，可見偶像團體，也抵擋不了台南美食的魅力。

不愧是美食之都...擔仔麵、糖葫蘆都吃的到 台南跨年晚會後台設在地小吃區

藝人陽帆的女兒，創作歌手安吉，看到心愛的草莓糖葫蘆，眼冒愛心，直接打包一串帶走。（圖／翻攝畫面）

現做的紅豆餅攤位，直接搬到演出後台，香氣瞬間撲鼻而來，台灣男團FEniX，趁著在台南跨年晚會演出前，先跑到後台，享用在地美食。淋上特製的肉燥，台南在地的擔仔麵，也通通搬進後台，FEniX成員們強調要加香菜，才能代表整碗麵的靈魂，真的很懂吃。

廣告 廣告

不愧是美食之都...擔仔麵、糖葫蘆都吃的到 台南跨年晚會後台設在地小吃區

台南市府在後台打造豐富的台南美食專區，要好好款待辛苦演出的藝人。（圖／翻攝畫面）

藝人陽帆的女兒，創作歌手安吉，看到心愛的草莓糖葫蘆，更是眼冒愛心，直接打包帶走。創作歌手安吉表示，我最愛吃糖葫蘆，看到我就直接跟老闆說我要草莓的，難忘的一個晚上，我不是來工作的嗎。台南市長黃偉哲表示，因為他們表演之前是不能吃東西的，所以表演完的時候可以大開吃戒，所以這邊都是台南的美食，我相信很多人都已經，很多明星都會口耳相傳，知道台南的後台美食是全台灣最棒的。台南的跨年演唱會，舞台熱力開唱，現場湧入多達30萬人次，市府也特別在後台，打造台南美食專區，不僅有鹹食，還有甜點，包括黑糖珍珠奶茶、古早味豆花等，甜鹹口味都有，要好好款待辛苦演出的藝人。

原文出處：不愧是美食之都...擔仔麵、糖葫蘆都吃的到 台南跨年晚會後台設在地小吃區

更多民視新聞報導

南台灣2026跨年晚會"最後彩排" 粉絲提早到場卡位

2026台南好YOUNG跨年台港日韓藝人接力唱 群眾嗨翻搶看天團

「台南伍佰」登跨年晚會！黃偉哲親唱〈愛情限時批〉全場嗨翻

