後壁下茄苳排水治理兼顧生態保育 榮獲南市第七屆公共工程優質獎優等榮耀

▲：後壁下茄苳排水治理工程採用節能減碳柔性石籠工法增加邊坡孔隙性與生態性以保護臺灣南海溪蟹，兼顧防洪效能與生態保育。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府水利局積極推動後壁區排水治理工程，為改善後壁地區下茄苳及鳥樹林排水防洪功能，向中央爭取1980萬元辦理「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」，已於今年2月完工，施工期間經歷113年凱米颱風及完工後通過114年0728豪雨超出保護標準豪大雨考驗挑戰，成功抵擋強降雨侵襲，發揮排水防洪功能，有效減輕周邊洪患影響，達成排水治理兼顧生態保育營造的終極目標，榮獲市府「第7屆公共工程優質獎」優等。

水利局長邱忠川表示，市長黃偉哲上任後除致力改善排水設施工程，也要求生態環境棲地保育同步並行，水利局在不影響排洪功能且保障人民安全前提下，利用生態工法及植生保育技術建立區域排水棲地生態機能；「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」整體設施以保護國際自然保護聯盟（IUCN）所列易危物種「臺灣南海溪蟹」設計，採用節能減碳柔性石籠工法增加邊坡孔隙性與生態性，為兼顧排水治理及生態保育的成功範例。

邱忠川局長進一步說明工程設計及施工亮點，設計階段遵循公共工程生態檢核規範，以「減輕、迴避、縮小、補償」策略避開保護易危物種「臺灣南海溪蟹」棲地，減輕工程對生態環境造成的負面影響；施工期間配合環保局推動「施工機具清潔排放自主管理標章」，改善柴油引擎施工機具降低空氣污染物質排放，獲環境保護局頒發金級榮譽；為減少碳排放，工區整理後的樹枝雜木利用碎木機分解，回鋪周邊環境作為基肥抑制雜草叢生情形，施工前中後維持原始自然河道生態面貌，今年榮獲「臺南市政府第7屆公共工程優質獎」優等。

邱忠川局長強調，黃偉哲市長堅持推動區域排水系統性整治以餘，應做好生態檢核保護原始生態系統，市府水利團隊也會持續秉持「綠色施工，保護自然」理念推動區域排水治理工程，以達到永續經營願景。