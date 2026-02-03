後壁公所關懷弱勢送年菜 替代役男打掃兼貼春聯

後壁區長李至彬（圖中）與愛心企業及在地商家合影。（公所提供）

記者翁聖權／後壁報導

後壁區公所二月三日舉辦「一份年菜一份心、公私協力送愛心」活動，除發放年菜與紅包給弱勢戶，替代役男也為獨居長輩整理居家環境並張貼春聯。對於公所的愛心，長輩們眉開眼笑覺得很貼心。

後壁公所指出，「一份年菜一份心、公私協力送愛心」活動結合民間企業與在地商家資源，感謝靖達科技、助鑫機械工程、陽光公園科技及毓泰商號共同響應愛心送年菜行動，合計捐贈年菜及紅包共一百五十份，毓泰商號董事長廖桂榮更將年菜加至十多道，希望讓弱勢家庭也能圍爐享用豐盛年菜。

此外，公所替代役男也為獨居長輩整理居家環境，並張貼喜氣春聯，透過實際行動讓他們感受生活的希望與溫暖，對於公所的用心，長輩們頻頻向替代役男道謝。

區長李至彬說，市長黃偉哲非常重視「社會福利議題」，更將照顧弱勢列為優先政策，但政府資源有限仍需結合民間力量，才能擴大效益，特別感謝靖達科技董事長黃鐘德與林若昕伉儷長年對後壁區回饋，寒冬時致贈背心給獨居弱勢長者。也感謝各里長及里幹事協助發送年菜，共同將年節祝福送達每一戶需要關懷的家庭。

李至彬指出，公所運用替代役人力，期盼透過公私協力方式關懷弱勢，也讓年輕替代役男在公益服務中學習自我成長。