後壁公私協力送愛心 親贈年菜到家

〔記者王涵平／台南報導〕後壁區公所結合民間企業與在地商家資源，今日舉辦「一份年菜一份心、公私協力送愛心」活動，年菜及紅包親送至獨居長輩與弱勢家庭家中，替代役男也為獨居長輩整理居家環境並張貼春聯，將溫暖與關懷送進需要幫助的家庭。

後壁區長李至彬表示，結合靖達科技、助鑫機械工程、陽光公園科技及毓泰商號等，合計捐贈年菜及紅包共150份，其中，靖達科技董事長黃鐘德與林若昕伉儷長年回饋後壁區，寒冬時致贈背心給獨居弱勢長者，毓泰商號董事長廖桂榮將年菜加至10餘道，道道用心、份量十足。

廣告 廣告

年菜由各里里長及里幹事協助親自送達每一戶家庭；公所表示，未來持續整合各界資源，也邀請大家加入一起推動更多關懷行動，讓社會安全網更加綿密，陪伴弱勢家庭安心走過每一個重要時刻。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全國最大里7月拆成4里 「福檳」里被嫌棄

把握3天好天氣！週五晚間北部轉濕冷 下探12度

2026白沙屯媽祖進香 登轎出發、到北港、回宮日期擲出

傳蘋果M6不會採用台積電最新2奈米 基於這項考量

