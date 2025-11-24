後壁區下茄苳排水治理工程兼顧生態保育營造 榮獲台南市政府第七屆公共工程優質獎優等肯定

護岸以多孔隙石籠設計並保留「台灣南海溪蟹」棲地。（水利局提供）

記者陳佳伶／新營報導

為改善後壁地區下茄苳及鳥樹林排水防洪功能，南市水利局向中央爭取近二千萬元元辦理「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」，工程在今年二月完工，該溪段為溪蟹活動熱點，生態調查發現易危物種「台灣南海溪蟹」，在治理工程設計上兼顧排水治理功能和生態保育營造需求，榮獲市府「第七屆公共工程優質獎」優等肯定。

生態調查發現易危物種「台灣南海溪蟹」。（水利局提供）

水利局指出，下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程，施工期間經歷一一三年凱米颱風，完工後通過今年０七二八豪雨之超出保護標準豪大雨考驗，護岸成功抵擋強降雨侵襲，發揮排水防洪功能，有效減輕周邊洪患影響。

水利局表示，近年來，市府致力改善排水設施工程與生態環境棲地保育同步並行，在不影響排洪功能下，利用生態工法及植生保育技術建立區域排水棲地生態之機能。

「下茄苳及烏樹林排水護岸改善應急工程」為兼顧排水治理及生態保育的成功範例，整體工程設施以保護國際自然保護聯盟（IUCN）所列之易危物種「台灣南海溪蟹」設計，採用節能減碳柔性石籠工法，增加邊坡之孔隙性與生態性。

水利局指出，該案在設計階段遵循公共工程生態檢核規範，以「減輕、迴避、縮小、補償」策略，避開需保護易危物種「臺灣南海溪蟹」棲地，減輕工程對生態環境造成的負面影響；施工期間配合市府環保局推動「施工機具清潔排放自主管理標章」，改善柴油引擎施工機具以降低空氣汙染物質排放，獲環保局頒發金級榮譽。

為減少碳排放，將工區整理後的樹枝雜木利用碎木機分解，回鋪周邊環境做為基肥抑制雜草叢生；施工前中後維持原始自然河道生態面貌，今年榮獲市府第七屆公共工程優質獎」優等佳績。

易危物種「台灣南海溪蟹」活動區域告示牌。（水利局供）

水利局說，市府水利團隊將持續秉持「綠色施工，保護自然」理念推動區域排水治理工程，達到永續經營的願景。