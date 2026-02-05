後壁區公所偕同民代慰問白河分局及協勤民力 感謝守護地方治安辛勞

後壁區長李至彬偕同區公所團隊與同民代慰問白河分局及協勤民力，感謝長年於第一線守護地方治安辛勞。（記者李嘉祥攝）

農曆新年將屆，為感謝警察同仁及協勤民力全年無休、堅守第一線守護地方治安，臺南市後壁區公所5日前往白河分局暨後壁分駐所慰問執勤警力及巡守隊等協勤民力，區長李至彬、市議員沈家鳳及立委、議員代表，後壁農會總幹事林怡歆、後壁高中校長黃彥鳴均參與，向所有守護地方平安的夥伴表達誠摯關懷與新年祝福，以行動力挺第一線執勤人員。

李至彬區長表示，白河分局及後壁分駐所警察人員結合巡守隊等協勤民力，是維護地方治安與交通秩序的重要支柱，無論日夜、假日或節慶期間始終堅守崗位，守護鄉親生命財產安全，令人敬佩，也提醒警察同仁執勤之餘注意自身安全與健康，平安迎接新的一年。

白河分局長陳志埕感謝後壁區公所及各級民意代表支持與肯定，未來會持續結合地方資源與協勤民力，強化治安與服務作為，持續在第一線把治安顧好、把交通顧順，確保春節期間轄區平安順遂，讓民眾安心過好年，也籲請民眾春節期間配合警方各項交通疏導與安全維護措施，妥善保管財物、避免酒後駕車及遵守交通規則，在平安、安心環境中歡喜迎接新的一年。