後壁區公所推薦元旦慢遊祈福走春 遇見季節限定花海美景 心靈平安順遂
▲後壁區公所推薦元旦慢遊祈福走春行程，到旌忠廟、泰安宮參拜及欣賞季節限定花海美景及逛媽祖文化公園，心靈平安順遂過好年。（記者李嘉祥攝）
每年元旦假期是許多民眾安排走春、踏青與親子出遊時節，臺南市後壁區除有深厚宗教文化、遼闊純樸農村景觀，還有季節限定的花海風貌，相當適合全家出遊；後壁區公所特於元旦假期前推薦在地特色小旅行路線，結合參拜祈福、自然景觀與休憩空間，動線清楚、節奏舒適，歡迎全國遊客元旦到後壁小鎮慢遊，祈福走春賞花海。
後壁區長李至彬表示，特色小旅行路線可從後壁旌忠廟為起點，旌忠廟為地方重要信仰中心，香火鼎盛，廟埕周邊環境純樸寧靜，讓人自然放慢腳步，元旦期間前來參拜，不僅可為新的一年祈求平安順遂，也能感受傳統廟宇莊嚴肅穆又貼近人心的氛圍，為旅程奠定沉穩而祥和的開端。
李至彬區長說，瞭解旌忠廟歷史後還可到鄰近的泰安宮欣賞季節限定的波斯菊花海，廟方租用面積近三甲的休耕農田種植大片波斯菊，花朵隨風搖曳，是元旦期間最吸睛的拍照亮點，此花海屬期間限定景觀，錯過就得等下一個花季；花海旁的泰安宮香火綿延，是在地居民重要的信仰中心之一，廟宇建築莊重，適合各年齡層前來走春。許多民眾會在賞花後入廟參香，增添心靈安定與祝福。
李至彬區長也推薦可泰安宮後方的媽祖文化公園，園區面積超過一甲，空間開闊，結合綠地、步道與休憩設施，適合親子放電、長輩散步或三五好友悠閒聊天，從花海的繽紛色彩，轉換到公園的舒適綠意，讓旅程節奏自然銜接，也為元旦假期畫下輕鬆愜意的句點。
李至彬區長強調，後壁元旦旅遊路線兼具宗教文化、農村景觀與戶外休憩三大特色，不需長途奔波即可一次滿足祈福、賞花與遊憩需求，歡迎大家把握元旦連假走進後壁，感受季節限定的花海風光，體驗純樸卻富含人情味的農村魅力，為新的一年留下溫暖而美好的開始。
其他人也在看
9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房
吵架吵到命都沒了！台南市一名蔡姓男子與孫姓女友於30日發生爭吵，一氣之下，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷送醫不治。根據附近鄰居表示，2人平時相處無異狀，也不常聽到爭吵聲，沒料到這次吵架，就釀成一死一傷悲劇，孫女被送往成大醫院救治，目前還在加護病房治療中。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
別亂點！ 點光明燈5大禁忌一次看 做錯恐「保佑到別人」
燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。無論佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或民間宗教信仰，大眾對於點燈的功德，皆是歡喜樂見的，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 2
南投景點｜南投最新打卡景點 春秋山林美到像仙境 足浴＋珍奶＋山景一次滿足
邊泡腳邊喝春水堂？這不是夢！南投最新打卡點「春秋山林」把山景、珍奶和足浴一次集滿！從早上開門卡位餐廳，到午後躺椅放空、孩子玩戲水，大人小孩都能找到屬於自己的療癒角落。門票年底前還能折抵100元，快趁秋 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東南亞毒品輸出氾濫！ 回台「這類旅客」易遭重點盤查
旅客入境恐遭嚴格查驗！從東南亞回國、獨自入境、攜帶大量零食、搭乘紅眼班機都是風險指標，旅客的異常神情行為、毒品前科、行李包裝特徵、通關時緊張表現等，都是執法人員評估的關鍵。知情人士指出，緬甸金三角、寮國、泰國和菲律賓等地被視為毒品風險高國家，航警和海關特別針對這些國家抵台航班查驗。然而，嚴格執法也引發守法民眾不滿，平衡安全防護與旅客體驗，成為入境檢查的一大挑戰！TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
長榮航空第四代豪華經濟艙榮獲 TheDesignAir Awards 2025「最佳全新豪華經濟艙」肯定
長榮航空第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發 2025 年度 TheDesignAir Awards最佳全新豪華經濟艙(Best New Premium Economy Class)獎項，長榮航空自 1992 年率先推出全球首創的「經濟豪華艙」，多年來持續專注旅客需求進化豪華經濟艙產品與服務的升級，屢次獲得國際航空專業獎項評比的肯定。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 1 天前 ・ 27
離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導真的是太危險了，竟然有滅火器鋼瓶從天而降，還不止一支！新北板橋一處社區，有一名保全，陸續把8支滅火器鋼瓶，從22層樓高的頂樓往下丟，砸到隔壁頂樓和住戶遮陽板，所幸沒有造成人員傷亡，但已經讓周遭居民嚇壞了，警方到場處理，保全竟然說，砸滅火器是因為〝無聊〞，訊後被依社維法裁處。員警趕到社區，主委趕緊解釋，原來接獲住戶投訴，竟然有人把滅火器砸了下來，遮陽板凹一個大洞，住家裡頭也遭殃，實在超級傻眼。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）這處社區就位在新北板橋，原來有社區保全在27號到29號之間，從22層樓高的地方，陸續丟了8支滅火器鋼瓶，分別散落在各棟的頂樓，警方詢問他原因，保全竟然回應，是因為一時無聊。據了解，這名保全16號才剛來，和住戶並沒有任何糾紛或衝突，但來不到一個月，就因為所謂的〝無聊〞，亂砸滅火器，訊後被依法送辦。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）請人來保護社區安全，結果保全變成危險製造者，還好沒砸到人，才用社維法裁處，但警方也強調，如果出意外，或丟到馬路上，絕對難逃公共危險罪。原文出處：22樓高往下狂丟8支滅火器鋼瓶 新北社區保全遭逮辯稱：無聊 更多民視新聞報導看守所爆性侵！深夜陶醉聞舍友私處味道 手指直插進屁股最後的早餐！老友相約空中聚會碰撞墜毀 火球吞噬雙亡苗栗最貪鄉長跑了！刑期累加近500年、弊案破百樁 竟搭機逃香港民視影音 ・ 1 天前 ・ 18
解鎖北台灣免費泡湯聖地 6大秘境足湯、野溪溫泉一次收藏
北台灣除了高檔溫泉飯店，其實隱藏著許多「零元」溫泉祕境，讓旅人能以最親民的方式感受大地暖流。從台北北投的煙霧地熱景觀到宜蘭、桃園的深山野溪，這些景點不僅提供了舒壓的泉水，更與周邊壯麗的自然景緻相結合。趁著週末，趕快收藏這些祕境，讓冬日的疲累隨著騰騰蒸氣一掃而空。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 4
南化區龍湖步道全線修繕完成 打造最佳登山遊憩新亮點
市府觀光旅遊局於114年中進行南化區龍湖步道等設施之整建及優化改善工程，並於今年12月初完工，步道全線已重新開台灣好報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
中部哈日族願望成真 星宇明年3月底台中直飛東京
星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，星宇航空已經於昨（29）日列載台中－東京成田航線的飛航時刻，2026年3月30日起以A321neo機型飛航每週4班，近期將開放訂位。另外，航空迷也指出，星宇明年預計也會開航台中至熊本，未來台中也會評估北海道札幌，讓哈日族相當期待。自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
台東這樣玩最出片 招財貓土地公、美館館裡看海、卡通車遊伯朗大道！6大玩法一次滿足
想拍出滿滿記憶卡的台東行程，玩法一定要夠有梗！從能俯瞰太平洋的海景盪鞦韆與高空滑索、伯朗大道上超吸睛的狗狗造型卡通電動車，到鹿野鄉公所童話感爆棚的糖果屋建築，一路都是社群熱拍焦點；再加碼順遊花蓮理想大地，體驗超跑造型卡丁車，動靜皆宜、親子情侶都適合。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 4 天前 ・ 5
【年末勞權不要忘】老闆可以不發年終獎金嗎？ 勞動部揭符合1情況就算違法
2025即將落幕！不少企業會發放年終獎金慰勞員工整年的辛勤，倘若企業今年不發放年終獎金合法嗎？此外，若勞工離職或被資遣，還能領到年終獎金嗎？勞動部一次解答合法性、申訴管道，讓勞工年末安心領權益。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
日本東北旅行團推薦，造訪銀山溫泉神隱少女
日本東北旅行團推薦，造訪銀山溫泉神隱少女Yahoo特別企劃 ・ 1 天前 ・ 1
台中哈日族有福了！星宇航空飛東京一周四班3/30台中開航
台中哈日族有福了！星宇航空（2646）今（31）宣布新開台中-東京航線，3/30正式開航，目前唯一由台中直飛東京的定期航班，一周將達到四班，將以Airbus A321機型執飛，深化台中作為區域國際門戶的角色。同時也配合旅行社推出五天四夜最低3萬6,500元起的旅遊行程。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 1
北車再傳突發狀況 男喊"火車出軌"在車站內四處逃竄
社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導明天就要跨年了，台北車站又出現突發狀況！下午兩點多，一名男子搭乘板南線到北車，沿途按消防警鈴，還拿出自製的告示單，大喊〝火車出軌〞，站務人員不敢大意，隨即對他噴灑辣椒水，沒想到這名男子，卻開始在車站內四處逃竄，最後被警方壓制在地，依恐嚇公眾現行犯，移送台北地檢署。台北車站裡，一陣騷動，一名身穿卡其衣的男子，不停大聲囔囔，情緒相當激動。在手扶梯上，和站務人員你追我跑，嘴裡還說著自己要去中山站，就怕又波及其他旅客，發生傷人案，支援警力不敢大意，迅速到場，拿出辣椒水，將人壓制在地。抓人過程中所噴灑的辣椒水，導致整個空間充滿濃濃刺鼻味，不少民眾咳個不停，趕緊捂嘴住口鼻。目擊者說，他是往這邊到那邊去，到那個售票亭那邊。還有人提到，好像有個男的，他衝過去然後在那邊，我們也看不清楚。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）事發就在台北市中正區，週二下午兩點多，一名男子搭乘捷運板南線，前往台北車站，就在他走出車廂前，竟突然按下消防警鈴，遭到站務人員制止後，不聽勸，還二度按鈴。過程中，男子激動咆哮，大聲呼喊，還說自己要去中山站，甚至拿出自製的告示單說〝火車出軌〞，疑似想製造恐慌。鐵路警察局臺北分駐所長洪金德表示，台北車站地下三樓三鐵共構處，有民眾大聲咆哮，本分局員警獲報，立即趕往現場，因該男子於捷運站內，任意按壓火警鈴造成民眾恐慌，經台北捷運站員制止不聽，遂對其噴灑辣椒水制止。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）1219的攻擊事件，才剛發生不久，如今台北車站再傳意外事件，讓警方和乘客，全都繃緊神經。原文出處：跨年前一天不平靜！北車再傳突發狀況 男喊「火車出軌」遭站務員噴辣椒水 更多民視新聞報導嫌公車聊天吵遭情侶嗆"去包車" 婦人揚言要殺人!嫌講話聲音太大被情侶反嗆 41歲女1句殺了妳被告恐嚇紅衣女在捷運大喊「不准開」乘客嚇瘋 高雄警持盾牌急奔現場民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
台灣冬季魅力曝光！ 日媒直呼：避寒又省錢的天堂
許多台灣人喜歡趁著冬季到日本滑雪，然而有趣的是，根據日媒調查，隨著冬季來臨，台灣顯然成為日本遊客心中的旅遊勝地。日媒報導指出，台灣憑藉「高CP值物價」與「舒適宜人氣候」，在12月成為日本人海外旅遊的首選目的地。台灣不僅飛行距離近，交通便利，還能以低廉的消費享受優質的旅遊體驗，成功建立起「近、便宜、高品質」的形象。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
苗栗三灣前鄉長涉貪、撈1289萬元…一審刑期創紀錄！二審首開庭人間蒸發
苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉數百件弊案、收賄1289萬元，案件曝光後，曾遭羈押，起訴移審後獲100萬元交保；一審於今年出爐，被認定涉犯134次罪刑，刑期分別為10個月至10年6個月不等，若採一罪一罰，恐達499年。案件上訴二審，未料開庭時，温志強並未出庭，經查，人早在2個多月前就搭機出境香港，涉嫌棄保潛逃，後續是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料裁定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 101
最後善行！男子腦死家屬忍痛器捐 40多個家庭重燃希望
一名中年男子日前路倒送醫搶救後呈現腦死狀態，其姊、弟決定以器官捐贈方式為親人完成生命最後善行，成功捐出肝臟、兩顆腎臟、皮膚與骨骼組織，將造福超過40位病人。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
全台唯一！六種體驗任選 關西六福莊走春與動物近距離接觸
搶攻春節連假旅宿商機，全台唯一生態度假旅館關西六福莊推出「馬到成功農曆春節住房專案」，提供全台唯一六種動物生態體驗遊程任選。此外，六福旅遊集團推出「六福窖藏佳釀」，源於金門酒廠、歷經上千個日子熟成，更為此打造「窖藏金鑽時光住房專案」，搶攻高價市場。從適合全家同樂的農曆新年生態之旅，到結合集團指標性窖藏佳釀的高質感體驗，邀請旅客在自然森林與野生動物的環抱中，開啟充滿朝氣的丙午馬年。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
歐洲之星又停！ 英法海底隧道斷電 列車停駛、旅客假期泡湯
連接英國和歐洲大陸的高速列車【歐洲之星】，因為英法海底隧道的供電系統故障，讓來往倫敦、巴黎、阿姆斯特丹和布魯塞爾的列車，還有英法之間的車輛運輸服務，一度停駛、停運長達3小時。因為正值新年假期，上萬旅客行程受到影響，歐洲之星營運商表示，他們正在搶修，歐洲之星列車也會逐步恢復正常。TVBS新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話