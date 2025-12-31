後壁區公所推薦元旦慢遊祈福走春 遇見季節限定花海美景 心靈平安順遂

後壁區公所推薦元旦慢遊祈福走春行程，到旌忠廟、泰安宮參拜及欣賞季節限定花海美景及逛媽祖文化公園，心靈平安順遂過好年。（記者李嘉祥攝）

每年元旦假期是許多民眾安排走春、踏青與親子出遊時節，臺南市後壁區除有深厚宗教文化、遼闊純樸農村景觀，還有季節限定的花海風貌，相當適合全家出遊；後壁區公所特於元旦假期前推薦在地特色小旅行路線，結合參拜祈福、自然景觀與休憩空間，動線清楚、節奏舒適，歡迎全國遊客元旦到後壁小鎮慢遊，祈福走春賞花海。

後壁區長李至彬表示，特色小旅行路線可從後壁旌忠廟為起點，旌忠廟為地方重要信仰中心，香火鼎盛，廟埕周邊環境純樸寧靜，讓人自然放慢腳步，元旦期間前來參拜，不僅可為新的一年祈求平安順遂，也能感受傳統廟宇莊嚴肅穆又貼近人心的氛圍，為旅程奠定沉穩而祥和的開端。

李至彬區長說，瞭解旌忠廟歷史後還可到鄰近的泰安宮欣賞季節限定的波斯菊花海，廟方租用面積近三甲的休耕農田種植大片波斯菊，花朵隨風搖曳，是元旦期間最吸睛的拍照亮點，此花海屬期間限定景觀，錯過就得等下一個花季；花海旁的泰安宮香火綿延，是在地居民重要的信仰中心之一，廟宇建築莊重，適合各年齡層前來走春。許多民眾會在賞花後入廟參香，增添心靈安定與祝福。

李至彬區長也推薦可泰安宮後方的媽祖文化公園，園區面積超過一甲，空間開闊，結合綠地、步道與休憩設施，適合親子放電、長輩散步或三五好友悠閒聊天，從花海的繽紛色彩，轉換到公園的舒適綠意，讓旅程節奏自然銜接，也為元旦假期畫下輕鬆愜意的句點。

李至彬區長強調，後壁元旦旅遊路線兼具宗教文化、農村景觀與戶外休憩三大特色，不需長途奔波即可一次滿足祈福、賞花與遊憩需求，歡迎大家把握元旦連假走進後壁，感受季節限定的花海風光，體驗純樸卻富含人情味的農村魅力，為新的一年留下溫暖而美好的開始。