後壁區公所攜手圖書館邀民眾借閱好書換墨寶 結合篩檢及疫苗兼顧健康防護

後壁區公所與圖書館舉辦迎新揮毫贈春聯活動，邀書法家揮毫及結合春聯拓印DIY與衛生健檢，讓鄉親感受年味也兼顧健康防護。（記者李嘉祥攝）

農曆新春將至，為活絡地方節慶氣氛並推廣書香文化，臺南市後壁區圖書館7日特舉辦「迎新揮毫贈春聯」活動，除邀請書法家郭峻溢老師現場揮毫，另也結合春聯拓印DIY與衛生所健檢服務，讓鄉親在感受濃濃年味之餘也能兼顧健康防護，歡喜迎接躍馬奔騰新氣象。

後壁區公所首場贈春聯活動活動7日上午在後壁區公所內登場，當天借閱5本圖書可免費兌換大師手寫春聯，借書兌換者並加贈限量小禮物；為鼓勵親子同樂，現場更設置春聯拓印 DIY 體驗區，讓民眾親手製作專屬年節裝飾；後壁區衛生所亦派遣「胸部X光檢查車」到場及設置「疫苗注射站」。

為擴大服務範圍，後壁區圖書館於同日下午另移師菁寮里德馨宮舉辦第二場次活動，除開放民眾直接索取及提供春聯DIY活動，另也邀請白河福安宮國樂團演奏，讓參與民眾在國樂悠揚的氛圍中邊漫遊菁寮老街邊感受濃郁藝文氣息。

後壁區長李至彬表示，後壁圖書館積極推廣黃偉哲市長「閱讀城市」理念，致力規劃多元化課程，讓圖書館成為民眾充實精神生活好地方；此次活動除有書法藝術呈現，也希望透過圖書館藝文推廣讓充實精神生活及提前感受溫馨過年氛圍；李至彬區長呼籲民眾，春節期間親友拜訪與旅遊往來頻繁，鼓勵鄉親趁年節前完成疫苗接種，強化個人抵抗力，確保春節假期健康無憂。