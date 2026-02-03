後壁區公所結合地方企業贈獨老年菜及紅包

後壁區長李至彬感謝在地企業相挺照顧弱勢，公私協力贈送獨居長者年菜及紅包，回饋地方也傳達社會溫暖。（記者李嘉祥攝）

▲後壁區長李至彬感謝在地企業相挺照顧弱勢，公私協力贈送獨居長者年菜及紅包，回饋地方也傳達社會溫暖。（記者李嘉祥攝）

為讓弱勢獨居長者及弱勢家庭歡喜迎接新春，臺南市後壁區公所3日舉辦「一份年菜一份心、公私協力送愛心」活動，結合民間企業與在地商家資源共同捐贈150份年菜及紅包；區公所替代役男也為獨居長輩整理居家環境並張貼喜氣春聯，透過實際行動讓弱勢民眾感受生活的希望與溫暖，將年節的溫暖與關懷送進需要幫助的家庭。

廣告 廣告

後壁區長李至彬表示，市長黃偉哲重視社會福利議題，將照顧弱勢列為優先政策，但政府資源有限，需結合民間力量才能擴大效益，感謝靖達科技黃鐘德董事長與林若昕伉儷長年對後壁區的回饋，寒冬時致贈背心給獨居弱勢長者；此次送年菜也結合助鑫機械工程、陽光公園科技及在地商家毓泰商號合力捐贈年菜及紅包，其中毓泰商號廖桂榮董事長更將年菜加至十餘道，份量十足，希望讓弱勢家庭也能圍爐享用豐盛年菜，度過溫馨又安心的好年。

李至彬區長也感謝各里里長及里幹事協助發送年菜，攜手將年節祝福送達每一戶需要關懷的家庭，也傳遞人與人間的溫情與希望；區公所也運用替代役人力為弱勢獨居長者整理居家環境，除讓年輕人學習與老人家相處之道，透過公益服務自我成長，也透過公私協力方式關懷弱勢，讓獨居長輩及弱勢家庭都能歡喜過新年，未來區公所也會持續整合各界資源推動更多關懷行動，讓社會安全網更加綿密，陪伴弱勢家庭安心走過每個重要時刻。