後壁區蘿蔔祭鼓舞大地合鴨藝術園地登場，兒少代表帶領親子走入農田深化食農教育，後壁區長李至彬也到場同樂。（記者李嘉祥攝）

▲後壁區蘿蔔祭鼓舞大地合鴨藝術園地登場，兒少代表帶領親子走入農田深化食農教育，後壁區長李至彬也到場同樂。（記者李嘉祥攝）

臺南市米樂休閒農業發展協會主辦、後壁區公所及在地農村團隊共同支持的「蘿蔔祭．鼓舞大地」活動27日於後壁區合鴨藝術園地熱鬧登場，以親子食農教育為核心，並由臺南市第八屆兒童及青少年代表其中三位擔任主要活動帶領與串場核心角色，引領參與家庭實際走進農田，透過實地體驗深化對農業、飲食與土地關係的理解，現場氣氛熱絡。

廣告 廣告

活動規劃開場律動、DIY紀念品製作、拔蘿蔔遊戲、農田大地遊戲及共食午餐等多元內容，由兒童及青少年代表分組帶領活動流程、引導體驗說明及串聯各活動時段，透過同齡引導與互動學習營造貼近孩子視角的食農教育場域，使參與親子在輕鬆的農田體驗中，認識作物生長歷程，培養珍惜食物、尊重自然與土地的態度，吸引眾多家庭參與，後壁區長李至彬、市議員沈家鳳也到場同樂。

李至彬區長表示，此項活動以食農教育為主軸，讓兒童及青少年實際參與活動帶領，是推動公民素養向下扎根的重要實踐，透過親子共同參與及青年世代引導，不僅能增進家庭對農業的理解，也讓孩子在做中學，將對土地的認識轉化為生活中的行動，對農村教育推動具有正向意義，未來也會持續支持在地團體推動食農教育與農村體驗活動，公私協力深化親子共學，讓更多民眾親身感受農村學習的溫度與土地的脈動。

臺南市米樂休閒農業發展協會理事長張美雪指出，協會致力推動休閒農業與食農教育，期望透過體驗式活動讓家庭從農田中學習；由兒童及青少年代表擔任活動帶領角色，不僅展現青少年行動力與責任感，也讓學習歷程更貼近孩子視角，實踐世代共學理念，未來會持續結合公部門與在地資源，打造友善、永續的農村學習環境。