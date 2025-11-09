後壁區農會舉辦優質農特產品行銷 洋香瓜吃免驚、千份滷肉飯免費品嘗

市長夫人劉育菁（右四）、後壁農會總幹事林怡歆（右三）、 市議員蔡育輝（右二）和後壁區長李至彬（右一）化身超級推鎖員，積極行銷後壁洋香瓜。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／後壁報導

丹娜絲颱風重創台南後壁，災後重生，後壁農會九日在菁寮「步穀農創館」前，舉辦「樂遊後壁、迎農豐收優質農產品推廣行銷」活動，安排洋香瓜吃免驚、滷肉飯一千份免費品嘗，非洲豬瘟後豬肉剛解禁，吸引民眾大排長龍領取香噴噴的滷肉飯，也順勢帶動洋香瓜等農特產品買氣，現場熱鬧滾滾。

後壁區農會有全國唯一洋香瓜專區，今年也加入稻米產銷契作集團產區，農會辦理農產品推廣行銷活動，農產品市集呈現後壁在地農民栽培的洋香瓜、苦瓜、溫室小黃瓜、苦瓜、芭樂，希望讓更多人了解後壁農產品的豐富，農業部專委陳右欣也到場肯定後壁農會的用心。

後壁洋香瓜免費品嘗、吃免驚，民眾一口咬下馬上比出大拇指說讚。（記者陳佳伶攝）

市長夫人劉育菁、農會總幹事林怡歆、市議員蔡育輝、後壁區長李至彬等人化身超級推銷員，逐攤為市集小農推銷所栽種農產品，並將切好的洋香瓜提供給到場的民眾免費品嘗，香甜好滋味的洋香瓜讓人驚艷，吸引不少民眾立馬掏錢選購。

林怡歆說，後壁洋香瓜種植面積全年達一百公頃、產量三千噸，居全台之冠，後壁洋香瓜產量和質量均優異，除在內銷市場占有一席之地，日前市長黃偉哲帶領前往新加坡拚外銷，一百組限量精品級的洋香瓜禮盒當天很快就被搶購一空，每顆台幣價格九百元的卡蜜拉洋香瓜好吃、脆口，肉質綿密，還有淡淡焦糖味，新加坡消費者認為CP值很高，一吃就愛上，農會也希望將來能逐步打出台南後壁洋香瓜品牌，進軍更大的國際市場。

後壁農會以台南十六號越光米，推出香噴噴的滷肉飯。（記者陳佳伶攝）

除洋香瓜，後壁稻米種植面積達三千二百公頃，不僅是台南最大的米鄉，也是全國屬一屬二的米倉，這次農會舉辦農產品行銷活動，以台南十六號越光米製作香噴噴的滷肉飯，讓大家能品嘗後壁區產銷履歷的優質米，農會並貼心供應蘿蔔丸仔湯，吸引民眾大排長龍將好吃的滷肉飯和蘿蔔丸仔湯都帶回家品嘗。

此外，農會還安排在地蔬果製作的DIY體驗，並由專業老師示範在地農產品製作的特色料理，讓消費大眾對後壁在地的農產品有更進一步的認識，鼓勵農民增進栽培技術，種出更優質的農產品，為後壁區農特產品增加曝光度，也增加農友收益。