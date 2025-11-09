後壁區農會農特產行銷 千份越光米滷肉飯免費吃 洋香瓜香甜滋味征服全場

農業部專委陳右欣、後壁區農會理事長郭啟財及總幹事林怡歆、後壁區長李至彬、市議員蔡育輝聯合為活動開幕，期許後壁農產品能如雨後春筍般迎來大豐收。（記者李嘉祥攝）

今年丹娜絲颱風重創臺南市，後壁區網室洋香瓜災情嚴重，許多農業資材幾乎全數毀損，經歷農會與農民攜手整頓重現生機，後壁區農會9日特於後壁菁寮「步穀農創館」前辦理系列農特產品推廣活動，邀洋香瓜業者、青農共同展攤，吸引眾多民眾來採買，許多農特產品一下子就銷售一空；市長黃偉哲牽手劉育菁老師、農業部專委陳右欣等農政單位代表，以及後壁區長李至彬、市議員蔡育輝均出席關心，期許後壁區的農產品能如雨後春筍般迎來大豐收。

後壁農會於步穀農創館辦理「樂遊後壁 迎農豐收」開幕儀式，並結合在地農民與菁寮商圈規劃系列互動活動，邀國際名廚邱英洋帶領民眾以洋香瓜做壽司、蔬果杯等，體驗各種後壁區農特產品手作，更了解在地農特產品的文化特色，為後壁區農產品建立起鮮明活潑的形象。活動現場除推廣在地特色農產品，也邀請專業老師示範在地農產品製作的特色料理，並有氣球及魔術的互動活動讓親子同樂，同時提供限量1000份的臺南16號越光米滷肉飯，讓大家能品嘗後壁區產銷履歷的優質米及全國唯一洋香瓜專區的優質洋香瓜；適逢豬肉解禁，民眾排隊成長龍爭相品嚐。

後壁區農會理事長郭啟財表示，此次活動邀請在地優質農民參與，除正值時節的洋香瓜，還有挺過風災的青農種植的優質溫室小黃瓜、苦瓜，芭樂等農特產品，現場亦舉辦3場用在地蔬果製作的DIY特色料理體驗活動，讓消費大眾更加認知後壁在地的農產品，也鼓勵農民提升品質、栽培技術，讓後壁區農特產品增加曝光度，進而增加農友收入。

後壁農會總幹事林怡歆指出，後壁區農會洋香瓜全年二期種植面積約100公頃，除有全國唯一洋香瓜專區，今年也加入稻米產銷契作集團產區，因洋香瓜與稻米輪作，能穩定維持甜度與品質，深受市場歡迎；此次丹娜絲風災重創洋香瓜產業，雖然隧道式農業資材幾乎全毀，但土地也因此接受陽光雨淋洗去雜質，今年洋香瓜甜度更高。

林怡歆總幹事強調，農會透過發展農業品牌特色及辦理相關推廣活動，打響後壁區農產品知名度，活動市集上都是後壁在地農民用心栽培的成果，期望透過行銷活動讓社會大眾更認知後壁的各種優質農產品，也邀請全國的民眾到後壁旅遊，以行動支持在地農民。