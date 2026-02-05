後壁區長李至彬率隊慰問在地警力

後壁區長李至彬帶隊慰問在地警力。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／後壁報導

農曆新年將屆，為感謝警察及協勤民力全年無休、堅守第一線守護地方治安，後壁區公所五日上午前往白河分局暨後壁分駐所慰問執勤警力及巡守隊等協勤民力。

後壁公所指出，這次慰問活動由區長李至彬帶隊，並有市議員沈家鳳、立法委員賴惠員服務處代表、立委陳亭妃服務處代表，以及王瑄貿、蔡育輝、李宗翰等議員代表助理共同參與。

區長李至彬表示，白河分局及後壁分駐所警察結合巡守隊等協勤民力，是維護地方治安與交通秩序的重要支柱，無論日夜、假日或節慶期間，始終堅守崗位，守護鄉親生命財產安全令人敬佩；也期盼員警執勤之餘注意自身安全與健康，平安迎接新的一年。

白河警分局感謝後壁區公所及各級民意代表的支持與肯定，強調未來將持續結合地方資源與協勤民力，強化治安與服務作為，確保春節期間轄區平安順遂，讓民眾安心過好年。

警方同時呼籲，春節期間請民眾配合警方各項交通疏導與安全維護措施，妥善保管財物、避免酒後駕車，並遵守交通規則。警方將持續站在第一線，把治安顧好、把交通顧順，陪伴鄉親在平安、安心的環境中，歡喜迎接新的一年。