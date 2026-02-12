後壁合鴨藝術園地推出荷鴨作伙插秧趣農事體驗 邀親子下田種水稻感受農村日常

南市米樂休閒農業發展協會與棠哥蓮藕製粉場於後壁區合鴨藝術園地辦理荷鴨作伙插秧趣農事體驗，市長黃偉哲、後壁區長李至彬也到訪與民眾同樂。（記者李嘉祥攝）

節氣進入春耕時節，農田裡再度熱鬧起來，為讓更多民眾親近農村、認識傳統農事文化，臺南市米樂休閒農業發展協會與棠哥蓮藕製粉場攜手在後壁區合鴨藝術園地辦理「荷鴨作伙插秧趣」農事體驗活動，邀請親子家庭走進田間感受最真實的農村日常，市長黃偉哲、後壁區長李至彬也到訪與參與民眾同樂，鼓勵大小朋友親近土地，感受後壁農村純樸風味。

除了親子下田插秧體驗，另也邀請「小丑呀咪」帶來精彩逗趣的喜劇秀，讓大小朋友在農忙之餘也能享受輕鬆歡樂的時光；農事體驗結束後，參與者坐在田頭歇息，喝茶聆聽「爵士鼓防蛋小子」輕鬆音樂，看藍天白雲欣賞後壁特有的田野風光，以及合鴨藝術園地內一群愛戲水的鴨子在田間悠遊及聽到青蛙生態池傳來此起彼落的蛙鳴，呈現最自然純粹的農村生態。

主辦單位也貼心準備在地阿嬤親手製作的古早味料理，包括碗粿、魯飯及蓮藕排骨湯，讓民眾從田間一路吃到餐桌，品嚐後壁最道地的家鄉滋味，全程並有專業攝影師隨行，為大家捕捉每一個彎腰插秧、親子互動與幸福笑容的珍貴畫面，為參與者留下難忘回憶。

米樂休閒農業發展協會理事長張美雪表示，此次活動最大特色是結合水稻、荷花與合鴨共生的友善農業模式，透過實際下田插秧，讓參與民眾了解農作物生長背後的用心與堅持；活動中也導入「中華電信農業 AI」科技應用，為當日種植的水稻與荷花進行為期一整年的生長紀錄，讓傳統農業與智慧科技相互結合，展現現代農業的新可能。

棠哥蓮藕製粉場指出，此場與後壁合辦的插秧趣活動，是暨去年颱風重創白河後重新出發的第一場活動，希望透過這場農事體驗活動讓更多人走近後壁、認識農村的美好，感受春耕時節的農村魅力，也讓孩子從實作中學習尊重土地、珍惜糧食。