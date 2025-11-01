後壁國中親子廚藝賽 蛋炒飯飄香

後壁國中舉辦「親子好手藝、廚藝大展藝」比賽，以「蛋炒飯」為主題，讓親子發揮創意巧思，炒出屬各家獨門蛋炒飯好味道。（校方提供）

記者陳佳伶∕後壁報導

後壁國中一日舉辦「親子好手藝、廚藝大展藝」比賽，以「蛋炒飯」為主題，讓參賽親子一起發揮創意巧思，炒出屬各家獨門蛋炒飯好味道，在親子共作過程中，凝聚家庭情感，也認識後壁是台南最大米倉。

後壁國中指出，這次比賽鼓勵學生帶著家人一起參與，比賽現場香氣四溢，各隊作品創意十足；有將蛋炒飯設計成耶誕花圈造型的節慶風版本；也有以蘋果雕成玫瑰花作為擺盤亮點的創意組；更有用海苔包裹飯粒、巧妙構圖的美學組；加入超大蝦仁、重現阿嬤家味道的懷舊組；更少不了堅持「原味最經典」的職人組；每件作品都展現親子合作的默契與對生活的熱愛。

校長高儷玲說，此次活動不僅讓親子共廚增進情感，更藉由米食料理推廣在地農產，讓學生在生活中體驗「食」的教育與文化的連結；期盼透過「親子好手藝」活動，讓家長走進校園，與孩子共同學習、共創回憶，也讓「食在地、愛家鄉」的精神在香氣中傳遞，延續後壁的人情味與教育熱度；學校並準備後壁在地米作為伴手禮，感謝家長熱情參與，及共同注入的創意巧思。