後壁崁頂文化輕旅行帶親子深度探訪 穿越百年戰場走讀放火馬傳奇

南市長黃偉哲牽手劉育菁、後壁區長李至彬出席後壁崁頂文化輕旅行，鼓勵親子深度探訪，穿越百年戰場走讀放火馬傳奇。（記者李嘉祥攝）

為推廣臺南珍稀文化資產，臺南市後壁區公所與崁頂社區發展協會與臺南市政府文化局31日於崁頂勸善堂前廣場舉辦「探訪在地文資－火馬文化輕旅行」，帶領民眾深入後壁北境崁頂聚落，深度探尋全台罕見的「放火馬」民俗起源，透過導覽與DIY體驗，讓傳承百年的在地特色民俗活動，轉化為深具教育意義的文資輕旅行。

此趟文資輕旅行活動安排豐富，包含「射火馬」文化場域巡禮以及寓教於樂的「小馬手機架DIY」，讓大小朋友將傳統文化帶入日常生活；另也規劃走訪榮獲「建築園冶獎」的臺南築角計畫成果，讓學員體驗社區如何將傳統聚落打造為友善長者的環境，感受地方創生與景觀美學結合的活力。

黃偉哲市長牽手劉育菁、後壁區長李至彬均出席，帶領學員向池府千歲祈福，並跟著手作小馬手機架。劉育菁表示，「放火馬」無形文化資產結合寒假親子活動，不僅具教育意義，更能增進親子關係，讓後壁的文化底蘊被更多人看見。

勸善堂總幹事黃啟明說，後壁崁頂社區信仰中心「勸善堂」主祀池府千歲，背後隱藏著一段感人歷史；相傳此處曾為清代「戴潮春事件」古戰場，戰後陰氣沉重、地方不安，經池王爺神示與亡靈協調，達成「池王有吃，冤魂亦有吃」承諾；庄民為感念神恩並履行諾言，每年池王聖誕前夕皆會製作並燃放「火馬」，象徵供冤魂騎乘前往陰間，除祈求地方平安，更展現台灣民間信仰中珍貴的誠信價值。

後壁區長李至彬指出，此次報名踴躍，顯見大眾對在地文史的高度興趣，此行除瞭解神祕的火馬文化，也認識在地台灣信仰；他也預告7月將舉辦盛大的「火馬科儀祭祀活動」，邀學員屆時再次到崁頂目睹火光閃爍、萬馬奔騰壯觀祭典。