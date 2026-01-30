後壁放火馬 百年無形資產推廣

台南市後壁區勸善堂傳承百餘年的「放火馬」儀式是目前後壁區唯一市定無形文化資產，地方首次舉辦推廣活動，後壁區公所趁馬年到來舉辦寒假冬令營，31日號召60名學生體驗文化導覽，預計暑假還有另一波夏令營活動。

勸善堂池府王爺的放火馬儀式是崁頂部落年度宗教盛事。當地早期歷經戰事死傷慘重，庄內耆老認為有必要弔慰亡魂，請池府王爺降旨安靈，製作紙馬，在馬鞍、基座放上鞭炮，隨著燃放鞭炮也燒掉馬身，象徵將厄運帶走，藉此消災解厄，稱為「放火馬」。

儀式延續百餘年，只在日據時期中斷過一陣子，後來又恢復，在崁頂聚落，不僅是宗教慶典，也是生活文化一環，儀式涵義與知名的鹽水蜂炮類似，前者消除厄運，後者消除瘟疫。台南市文化局在民國109年將其列為市定無形文化資產，成為後壁區唯一獲此榮譽的宗教儀式。

「放火馬」儀式被列無形文化資產多年，地方卻一直未有實質推廣計畫，這次決定趁「馬年」到來，舉辦冬令營大力推動，後壁區公所今年與文化局合作，發起網路報名體驗，預計號召60名學生，竟吸引超過200人報名。31日規畫製作紙馬，成品將在暑假神明誕辰時燃放。

廟方的製作師傅以「有形就有靈」為由，認為學生不宜製作，體驗營改以製作小馬手機架取代，搭配文化導覽體驗，讓學生們了解「放火馬」典故。

勸善堂總幹事黃啟明表示，每年農曆6月17日神明誕辰時舉辦「放火馬」儀式，因信徒贊助狀況不同，每年製作數量不一，去年34隻，最多曾有50隻，儀式除了消災祈福，也有感謝神明庇佑之意。