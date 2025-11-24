後壁暫置場悶燒 議員批處理慢

議員關心後壁烏樹林暫置場悶燒，環保局回應會盡量處理完成。（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

後壁烏樹林暫置場悶燒四天，近日空氣瀰漫刺鼻味，在議事廳引起多位議員關心，包括林燕祝、蔡宗豪、沈家鳳、陳秋宏等人，有的批市府處置緩慢，甚至質疑是「自己人放火」，詢問究竟還要燒多久？環保局回應，約兩、三天，會盡量處理完成。

林燕祝指南高二都觀光景點再添一處，嘲諷「高雄有垃圾山、台南有火燒山」，質疑環保局是否早知內有廢棄物長期悶燒卻未妥善處理，指民眾兩個月前就發現該處冒煙，環保局自行撲滅，並未通知消防甚至開挖降溫，恐為此次延燒禍根，且處理費評估約五億，「燒了就不花錢」，質疑自行放火。蔡宗豪也說，隨著風向，整個市區都瀰漫難聞氣味，詢問還得處理多久？

沈家鳳說，居民先前就對堆置七、八樓層高的廢棄物擔憂，環保局遲未處理，要求市府一個月內提出暫置場防火標準規劃與改善報告。陳秋宏也認為木材長期堆置戶外易生沼氣，環保局未制訂完善作業流程。

環保局長許仁澤指出，起火點和兩個月前不同，主要在綜合廢棄物區，由底部向上悶燒，研判與沼氣有相，仍待火調查明原因，坦言因堆置時間過久，內部溫度高，滅火不易，尚需兩、三天時間處理。至於空汙，數據在排放標準內，但的確會對民眾生活有影響。

高雄月世界遭不肖業者偷倒台南垃圾，議員曾之婕認為問題出在「焚化爐處理垃圾量能嚴重不足」，台南市兩座焚化爐處理量，每日缺口高達四五０噸，導致民生廢棄物與事業廢棄物堆積如山，且處理量能甚至倒退，建議市府應輔導合法業者，透過分類回收，分擔焚化爐壓力，而非用法規卡關，對違規亂倒不肖廠商束手無策。環保局回應，透過多元方法，積極減量，包括垃圾強制分類與稽查、源頭減量、擴大區域合作、加速掩埋場活化工程、建置廚餘快速發酵設備、興建垃圾機械分選廠及推動焚化爐更新等。