後壁樹人國小師生版畫展 新營文化中心登場

後壁樹人國小師生版畫展在新營文化中心登場，開幕式熱鬧滾滾。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

「藝童想像、樹人印記」後壁區樹人國小師生版畫展，即日起至二月一日在新營文化中心登場，這次樹人國小有二十七名學生，十七位師長共同參展，展出作品共六十二件，每件作品都展現對藝術的創意與熱情。

樹人國小師生版畫展十七日開幕儀式，除了參展的師生、家長外，包括副市長葉澤山、以及早年看見樹人國小美術老師吳鴻滄，長期投身偏鄉美術教育深受感動的知名電影導演陳坤厚、後壁區長李至彬，還有大新營區學校多位校長都出席，現場相當熱鬧。

葉澤山表示，樹人國小的師生版畫展，完整呈現師生共同創作的成果；師生將對自然、生活與生命的觀察，轉化為富含情感與想像力的作品，形成跨世代的藝術對話，一所小學校二十多年致力於版畫藝術教育，也讓學生從中發掘多元潛力相當不簡單。

知名電影導演陳坤厚（右二）到場參觀展出。（記者陳佳伶攝）

陳坤厚說，樹人國小二十多年來致力美學教育的傳承，學校長期對美育的堅持，帶領學生將生活所學都帶進作品中做創意的發揮，相當不容易。

教育局長鄭新輝表示，樹人國小全校師生雖不足五十人，在「小而美」的學習環境中，長期深耕藝術與美感教育，發展出特色的校本課程；學校以「玩美課程」為核心，並邀請藝術家吳鴻滄指導版畫創作，使樹人國小成為全國知名的版畫藝術創作特色學校，讓偏鄉學生同樣有機會在專業引導下培養創意與美感素養。

樹人國小校長黃世忠也有作品展出。（記者陳佳伶攝）

樹人國小校長黃世忠表示，這次展出的作品不僅呈現孩子們在技法上的學習成果，更是其生活經驗與真實情感的自然流露。

學校多年來持續推動「全校師生一起創作」的教學理念，將戶外教育、社團活動及校本課程中的學習歷程轉化為創作靈感，完成獨一無二的版畫作品；教師作品亦融入童趣與溫度，與學生形成溫暖的藝術對話；這次在文化中心版畫展，是提供師生創作發表的舞台。

為讓參觀者更深入了解版畫的奧妙，展覽期間規劃四場次版畫體驗工作坊，詳情請見樹人國小臉書粉絲專頁公告。