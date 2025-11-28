後壁烏樹林垃圾山火警仍悶燒 南市環保局長許仁澤改調參事引發臆測

台南市政府本周發布派令，將現任市府環保局長許仁澤（右）調任市府參事。（洪榮志攝）

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場大火持續悶燒，正值市議會定期大會期間，這場大火也引發議員砲聲隆隆，甚至有議員要求市府環保局長許仁澤停職調查。市府本周發布派令，將許仁澤調任市府參事，消息傳出後各界臆測許是下台負責，但他強調仍兼代環保局長。

許仁澤澄清說，他並沒有委屈，調職也與火警無關，純粹是個人公務生涯的規畫。他調任參事後，因環保局長一職空缺，他也仍然兼任代理局長職務，外界的猜測並不正確，但他也不想多說什麼。

據了解，許仁澤是以政務官任職環保局長，市府參事是12職等的事務官。由於市長黃偉哲明年底即將卸任，局長許仁澤也將隨市長卸任去職，調任參事反而對他的公務人員資格是保障。黃偉哲的做法是體恤許仍有事務官的資格，也是對他一種肯定，避免明年任期結束後，公務人員資格也隨之喪失。

