後壁烏樹林廢棄物暫置場發生火警環部核定2.6億加速清除引進AI空品監測

針對臺南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場發生火警一事，環境部長彭啓明廿九日銜行政院長卓榮泰之命，親赴現場視察並協調處置方案。彭啓明強調，此次火警涉及近三十萬噸廢棄物，絕非一般小型火災，環境部已核定二．六億元經費全力協助臺南市政府加速清除，並將協調內政部空勤總隊加入空中滅火行列，協調農水署及工務單位搭建臨時便道提供救災。針對近年氣候異常導致廢棄物暫置場頻傳火災，彭部長承諾將在三個月內提出整體的制度性改進方案。

彭部長表示，烏樹林暫置場堆置量體龐大，累積將近三十萬噸廢棄物，處理難度極高，對於造成周邊居民困擾，他深感抱歉並請市民朋友見諒。他指出，早在今年七月底就曾到訪此地，承諾會全力協助地方處理。

「這是我銜卓榮泰院長之命，一定要解決的問題。」彭部長宣布，環境部目前已正式核定新台幣二．六億元經費，資金將於近期到位，以最快速度協助臺南市政府進行廢棄物清除與處置作業。

在滅火行動方面，彭部長除要求臺南市消防局與環保局加強地面作業外，也表示環境部將積極介入協調，評估請內政部空勤總隊支援，透過空中灑水作業，採取陸空夾擊方式加速撲滅火勢。

為了讓民眾安心，彭部長指出，環境部已全面升級烏樹林火災現場的空氣品質監測與預報機制：

一、布建監測網： 在火災下風處設置移動式感測器，結合既有固定測站，全面掌握PM2.5可能的影響範圍。

二、 AI技術導入： 結合擴散模式與最新的AI降尺度技術，精準分析氣象條件與空品變化。

環境部將與臺南市環保局緊密合作，提前預判可能發生火災復燃的氣象條件，並針對火災後的空品變化進行「精緻化預報」，讓市府能提前預作防範，守護民眾健康。

針對近期全臺多處垃圾掩埋場與暫置場頻傳自燃火警，彭部長坦言：「這不是單一個案，而是整體性的結構問題。」經過環境部深入分析，主要歸納為兩大原因：

一、秋季氣候異常偏暖乾：根據中央氣象署資料，今年秋季（九至十一月）全臺平均氣溫創下一九五一年以來新高，且降雨日數偏少，整體環境極度乾燥。高溫乾燥的氣候條件，顯著增加了掩埋場與暫置場的環境壓力，極易引發自燃。

二、大型災害廢棄物規劃需升級：彭部長指出，今年七月臺南接連遭受颱風與致災性強降雨（如丹娜絲颱風與類莫拉克等級降雨），產生了大量災害廢棄物。這類廢棄物因包含家具、樹枝與各類雜物，無法像一般家庭垃圾進行妥善分類，混合堆置後內部發酵產熱風險大增。

彭部長強調，面對大型災害廢棄物的處理不能再循舊例，必須建立更強韌的防災體系。環境部已有初步構想，將針對暫置場的選址、防火區劃、污染防制設備等提出更嚴格的規範。他承諾：「希望在三個月內提出具體的改進方案，從根本解決問題，避免類似災害再次發生。」