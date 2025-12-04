後壁烏樹林悶燒13天 黑灰覆蓋農田

後壁烏樹林暫置場悶燒13天終於撲滅，但不只鄰近民眾位處「搖滾區」飽受臭味、夜晚戴口罩入睡等，就連市區也臭不可聞，還有農民反映農作物覆蓋黑灰、擔心土壤遭汙染殃及作物，火雖滅了，但民怨不減。包括後壁、白河、東山等區的里長提出免徵垃圾處理費、提供健康檢查等補償方案，也要市府啟動事後檢討。

丹娜絲風災衍生近30萬噸廢棄物堆放烏樹林暫置場，環保局原計畫啟動篩分處理工程，明年5月前完成清場，未料上月21日發生火災，一路悶燒至本月3日深夜才撲滅。暫置場悶燒期間，民怨與質疑聲浪沒少過，還一度傳出可能遭縱火，儘管消防局排除人為縱火可能性，但仍充斥「一把火燒光，免砸大錢處理」等傳聞。

廣告 廣告

緊鄰火場周遭的白河、後壁、東山區民眾更首當其衝，東山里長卓睿杰說，母親有氣喘，火災後第2天出門差點喘不過氣，接下來幾天根本不敢出門，里內有農民栽種絲瓜、木瓜，表層都有一層黑灰，擔心農作生長受影響。三榮里長白進德說，近2周來空氣霧茫茫、空品不佳是事實，部分農民反映農作物覆蓋一層黑灰，但現在看不出來影響多寡。

此外，不少里民認為市府應有相對應補償機制，有里長接獲民眾陳情，希望補助空氣清淨機或補助健檢。市議員李宗翰說，目前已向里長告知如民眾憂心土壤遭汙染，可向區公所登記。

市府表示，擬規畫增設行動醫院，並加開場次提供民眾健檢，但細節仍研議中。

農業局派員實地會勘後表示，目前並沒有發現農作物有出現生長遲緩情形，已通知區公所如後續農民發現任何異狀，都可以通報，另也會主動發文針對鄰近曾文區的農民、提醒注意農作物是否有異常，若確有農作物因火災受影響，將會同農改場啟動勘查，至於農民擔心救災大量用水流入農田，初步也已排除。

附近居民對於空品及水質的疑慮，環保局代理局長許仁澤說，已針對土壤、水質取樣，水質監測安全無虞，後續仍會持續監測，確保周邊水源與土壤安全。