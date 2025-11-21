後壁烏樹林暫置場深夜大火 消防局通知環保局加派重型機具支援

後壁烏樹林營區廢棄物暫置場發生火災。(民眾提供)

記者翁聖權／後壁報導

今年七月丹娜絲颱風災後，台南市環保局借用閒置的後壁烏樹林營區作為災後廢棄物暫置場；不料廿一日晚上九點多廢棄物突然發生火災，蔓延範圍很大，經消防人員通知環保局派出四台重機具怪手前往支援，才於晚上十點廿二分侷限火勢。

台南後壁烏樹林營區目前堆置今年七月因風災衍生的大量廢棄物，環保局預定明年五月前去化清空，不料廢棄木材堆廿一日晚上卻突然著火燃燒，大火在風勢助漲下一發不可收拾，燃燒範圍越來越大。消防局獲報派遣超過十一個分隊，共十七車、卅三名警消前往灌救，但仍無法控制火勢，只好通知環保局加派四台重型機具怪手前往支援。直到十點廿二分才侷限住火勢。

由於火場不斷冒出濃煙，影響空氣品質，消防局呼籲新營、柳營及後壁等下風處民眾緊閉門窗，同時也提醒民眾減少不必要外出，切勿靠近火場圍觀，以免影響救災行動。

市議員王宣貿指出，現場堆置的樹木與屋瓦雖是因風災而暫置，但堆放數量已造成鄰近居民相當大的不安，如今更發生火警意外，難免引起地方更強烈的反彈與擔憂。環保局雖已承諾會盡速清除，但目前清運速度仍不足，請市府盡速完成清理復原環境，還給居民安全無虞的生活環境。