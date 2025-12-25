後壁芳榮米廠馬年推應景米禮盒與年曆 邀藝術家創作

芳榮稻米契作集團執行長黃麗琴及芳榮米廠公關經理張美雪介紹馬年推出應景的米禮盒與年曆，邀藝術家創作祝福豐收迎新。（記者李嘉祥攝）

▲芳榮稻米契作集團執行長黃麗琴及芳榮米廠公關經理張美雪介紹馬年推出應景的米禮盒與年曆，邀藝術家創作祝福豐收迎新。（記者李嘉祥攝）

馬年將至，臺南後壁芳榮米廠特邀藝術家張百舜，以馬年生肖「奔馳好運、豐穗相隨」為主題，創作2026年「駿祥米禮盒」與「馬年奔馳年曆」封面，巧妙融入芳榮米廠吉祥物－象徵土地靈性與豐收預兆的「青蛙大哥」，同時以後壁稻田景致為主題印製精美月曆，期望成為承載祝福、陪伴人們迎向踏實豐收新一年的文化禮贈。

芳榮米廠由第一代張大存創設於1926年（日治昭和年間），最初名為元利，第三代負責人張慶榮改名為「芳榮」，期許稻穀芬芳並欣欣向榮，傳承迄今第四代，負責人為張柏亮，雖面臨國際市場農產品挑戰，經歷台灣農業不同時空的轉型過程，仍堅持致力於本土稻米產業，除調整生產結構提升稻作競爭力，也配合農業部合資農業政策，提供消費者安全、品質穩定的稻米產品，2005年成立芳榮稻米產銷專業區，透過與改良場及農業試驗所的配合，輔導農民上課及田間觀摩，協助調整耕作模式，從求量改為求質，種出品質高的好米。

芳榮稻米契作集團執行長黃麗琴表示，芳榮米廠傳承百年，始終維持種好米、賣好米及與農民共榮共利共好理念，並連續8年推出月曆，以後壁田稻田為主題，收入稻穗、田埂、秧田、稻間鴨等農村地景，不僅貼近土地，也詮釋與在地連結。

黃麗琴執行長說，今年新米禮盒以馬年「奔馳好運、豐穗相隨」為主題邀請藝術家張百舜創作「駿祥米禮盒」，限量500份，內有台灣越光米、益全香米各一公斤；「馬年奔馳年曆」限量1200份，只送不賣，回饋給支持的客戶。

芳榮米廠公關經理張美雪說明新米及月曆封面設計理念，良馬代表堅韌前行的力量，「駿」寓意不懈奔馳，「祥」象徵瑞氣與好運，青蛙大哥則如同守護稻田的夥伴，連結水源、農作與自然節奏，傳遞對土地的尊重與感謝，整體視覺以溫暖細膩的插畫語言，凝聚碾米工匠的專注與歲時耕作的智慧，讓一份好米不只是餐桌上的滋養，更能成為祝福。