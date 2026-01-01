後壁菁寮俗女村展現新活力 邀民眾體驗農村生活和在地美食

電視劇「俗女養成記」在後壁菁寮老街取景拍攝，讓外地遊客喜歡到菁寮老街小旅行。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／後壁報導

電視劇「俗女養成記」在後壁菁寮老街取景拍攝，六年多前播映時帶動絡繹不絕遊客前往朝聖，在地團隊「俗女村」，結合老屋再生、餐桌饗宴、旅宿體驗，讓後壁展現新活力，吸引不少外地遊客到後壁菁寮來一場俗女餐桌體驗。

俗女村團隊由一群返鄉女性和在地青年組成，結合老屋再生、稻米文化、食農教育、打造特色伴手禮、餐桌饗宴、旅宿體驗、藝術活動，串聯居民、農民和產業，透過共享、共創和共好，讓後壁展現新活力。

俗女村參加經濟部地方創意競賽之一「城鄉，未來事－地方特色產業創意大賽」，在全台八百二十四組參賽團隊中獲得優勝獎的肯定；評審認為俗女村成功結合農村生活、地方飲食與產業模式，展現農村日常轉化為永續產業的實踐力，也讓後壁菁寮成為全台農村慢旅的重要示範據點。

俗女村推出的餐桌饗宴，以在地食材做發揮，展現在地婦女和職人的用心。（記者陳佳伶攝）

俗女村以老屋修復為起點，發展出「俗女餐桌」等體驗型服務，將柴米油鹽的日常生活轉化為可被理解、參與的農村文化；吸引不少民眾走進農村、用一餐飯的時間感受土地溫度，也為在地農業與社區注入穩定動能。

俗女村表示，未來將持續以「走得慢一點、做得深一點」為核心，深化農村產業與社區連結，讓農村生活價值持續被實踐。

後壁區長李至彬恭賀團隊獲獎，並邀請民眾利用假期走訪後壁，體驗農村慢旅時光；來到後壁，看看紅磚老屋、狹長巷弄與仍持續運作的村落日常，並可順遊周邊景點，到農創步穀館選購農會伴手禮、參觀雅聞觀光工廠，以及地方信仰中心泰安宮等，串聯出兼具文化、產業與生活感的慢旅路線。