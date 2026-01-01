後壁菁寮深耕農村再生有成 俗女村勇奪城鄉未來事地方特色產業優勝獎

後壁菁寮深耕農村再生有成，在地的俗女村團隊勇奪城鄉未來事地方特色產業優勝獎。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市後壁區菁寮老街深耕農村再生有成，在地團隊「俗女村」於全台規模最大的地方創意競賽之一「城鄉．未來事－地方特色產業創意大賽」中，在全台824組參賽團隊中脫穎而出，榮獲地方特色產業優勝獎最高肯定。根據評審說明，俗女村成功結合農村生活、地方飲食與產業模式，展現農村日常轉化為永續產業的實踐力，也讓後壁菁寮成為全台農村慢旅的重要示範據點。

俗女村長吳翊榛表示，此地點聚集一群相信土地有力量的人，有返鄉的青年、有在地的職人，以「翻轉農村的造夢實踐家」自詡，並以後壁菁寮為起點及以「共享、共創、共好」理念成立了俗女村團隊，活化老屋、復興米食文化，讓農村的味道與故事重新流動起來，以老屋修復為起點，從導覽、手作課到小聚餐桌，用心編織出這片土地的溫度。

吳翊榛說，俗女村透過在地經濟、自主創生與文化傳承，守護過去及開創農村的未來，並發展出「俗女餐桌」等體驗型服務，將柴米油鹽的日常生活轉化為可被理解、參與的農村文化，近期適逢連續假期，餐桌體驗多採預約制，吸引不少民眾提前安排假期行程，走進農村、用一餐飯的時間感受土地溫度，也為在地農業與社區注入穩定動能。

吳翊榛強調，獲獎屬於整個地方榮耀，也感謝長期耕作的小農、陪伴社區的夥伴與支持的居民，未來將持續以「走得慢一點、做得深一點」為核心，深化農村產業與社區連結，讓農村生活價值持續被實踐。

後壁區長李至彬恭賀團隊獲獎，也邀請民眾走訪後壁，除可預約俗女村體驗外，亦可順遊周邊景點，從保存完整農村聚落樣貌的菁寮老街、黃家古厝，到農創步穀館、雅聞觀光工廠，以及地方信仰中心泰安宮等，串聯出兼具文化、產業與生活感的慢旅路線。紅磚老屋、狹長巷弄與仍持續運作的村落日常，讓旅人不只是走馬看花，而是實際走進農村的時間節奏，體驗農村慢旅時光。