後壁菁寮老街蘭花展登場 為國際蘭展暖身

2026菁寮老街蘭花展今日登場，為即將在後壁區登場的台灣國際蘭展暖身，至3月16日於無米樂旅遊服務中心與周邊街區布展。(記者王涵平攝)

〔記者王涵平／台南報導〕2026菁寮老街蘭花展今日登場，為即將在後壁區登場的台灣國際蘭展暖身，至3月16日於無米樂旅遊服務中心與周邊街區布展，結合蘭花產業、在地農特產品及燈會意象元素，「白天看蘭花、晚上看燈花」，展現後壁農業與文化亮點。

台南市長黃偉哲今日出席開展記者會，感謝台灣蘭花產銷發展協會與後壁區公所共同投入，讓蘭花之美走入地方、為國際蘭展打頭陣。2026台灣國際蘭展將於2月27日至3月16日舉行，展期正好與3月初在嘉義舉辦的台灣燈會相近，加上地點鄰近後壁區，具備跨縣市觀光串聯條件，邀請民眾規劃白天賞蘭、夜間賞燈的行程，順遊菁寮老街及周邊景點，深入體驗後壁的人文風景與產業特色。

後壁區長李至彬表示，結合在地國小學童燈籠彩繪創作，也同步設置後壁農特產品展示區，推廣在地優質農產與加工品，台灣燈會在嘉義朴子，展區與台南後壁屬共同生活圈，菁寮老街蘭展特別融入燈藝視覺設計概念，作為未來蘭展與燈會觀光動線整合的示範，盼透過日夜雙主題行程設計，延長旅客停留時間，帶動區域觀光效益。

此次同時號召在地商家推出「遊蘭展換好康」優惠活動，民眾可憑蘭展票根兌換折扣。老街蘭花展即日起開放參觀，3月後壁區公所也將接續舉辦「洋香瓜好時節」，持續整合產業與觀光資源，強化後壁特色發展。

