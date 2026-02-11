後壁菁寮老街蘭花展登場 白天看蘭花、晚上看燈花

記者王勇智／臺南報導

為推廣臺南市後壁區農業特色與觀光發展，並提前為即將登場的「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」及3月「洋香瓜好時節」活動暖身，後壁區公所今（11）日起於菁寮老街舉辦「2026菁寮老街蘭花展」，結合蘭花產業、在地農特產品及燈會意象元素，提出「白天看蘭花、晚上看燈花」的觀光主軸，展現後壁農業與文化亮點，邀請各地民眾走訪後壁，體驗花藝與農村風貌。

臺南市長黃偉哲出席開展記者會時表示，2026臺灣國際蘭展將於2月27日至3月16日舉行，展期正好與3月初在嘉義舉辦的臺灣燈會相近，加上地點鄰近後壁區，具備跨縣市觀光串聯條件；邀請民眾規劃白天賞蘭、夜間賞燈的行程，順遊菁寮老街及周邊景點，深入體驗後壁的人文風景與產業特色。

後壁區公所表示，此次菁寮老街蘭花展以蘭花布置為主軸，結合在地國小學童燈籠彩繪創作，妝點無米樂旅遊服務中心與周邊街區；同步設置後壁農特產品展示區，推廣在地優質農產與加工品，讓民眾在賞花同時，也能認識後壁農業實力與農村品牌價值。

後壁區公所說，今年3月3日至3月15日在嘉義朴子舉辦的臺灣燈會，展區與臺南後壁屬共同生活圈，此次活動特別融入燈藝視覺設計概念，作為未來蘭展與燈會觀光動線整合的示範；盼透過日夜雙主題行程設計，延長旅客停留時間，帶動區域觀光效益。

臺南市後壁區公所今日起舉辦「2026菁寮老街蘭花展」，結合蘭花產業、在地農特產品及燈會意象元素，邀請各地民眾走訪後壁，體驗花藝與農村風貌。（臺南市政府提供）

