後壁菁寮老街蘭花展登場 黃偉哲邀白天看蘭花晚上看燈花

▲市長黃偉哲出席「2026菁寮老街蘭花展」開展記者會，邀請全國民眾來後壁觀光，體驗「白天看蘭花、晚上看燈花」農村之美。

【記者 劉秋菊／台南 報導】為推廣台南後壁區農業特色與觀光發展，並提前為即將登場的「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」及3月「洋香瓜好時節」活動暖身，後壁區公所今（11）日起至3月16日於菁寮老街舉辦「2026菁寮老街蘭花展」，結合蘭花產業、在地農特產品及燈會意象元素，提出「白天看蘭花、晚上看燈花」的觀光主軸，展現後壁農業與文化亮點，邀請各地民眾走訪後壁，體驗花藝與農村風貌。

▲市長黃偉哲歡迎大家來菁寮老街看蘭花展。

台南市長黃偉哲出席開展記者會時表示，感謝台灣蘭花產銷發展協會與後壁區公所共同投入，讓蘭花之美走入地方、為國際蘭展打頭陣。2026台灣國際蘭展將於2月27日至3月16日舉行，展期正好與3月初在嘉義舉辦的臺灣燈會相近，加上地點鄰近後壁區，具備跨縣市觀光串聯條件，邀請民眾規劃白天賞蘭、夜間賞燈的行程，順遊菁寮老街及周邊景點，深入體驗後壁的人文風景與產業特色。

後壁區公所表示，本次菁寮老街蘭花展以蘭花佈置為主軸，結合在地國小學童燈籠彩繪創作，妝點無米樂旅遊服務中心與周邊街區，同步設置後壁農特產品展示區，推廣在地優質農產與加工品，讓民眾在賞花同時，也能認識後壁農業實力與農村品牌價值。

後壁區公所說，今年3月3日至3月15日在嘉義朴子舉辦的臺灣燈會，展區與台南後壁屬共同生活圈，此次活動特別融入燈藝視覺設計概念，作為未來蘭展與燈會觀光動線整合的示範，盼透過日夜雙主題行程設計，延長旅客停留時間，帶動區域觀光效益。

▲由後壁區公所主辦的「2026菁寮老街蘭花展」，即日起至3月16日於菁寮老街舉辦。

後壁區公所表示，本次活動整合市府農業局、民政局資源支持，並由公共運輸處等協助串聯蘭展與菁寮老街接駁動線，結合台糖與蘭協花材佈置，以及觀旅局等單位協助學童燈籠創作展示，同時號召在地商家推出「遊蘭展換好康」優惠活動，民眾可憑蘭展票根兌換折扣。老街蘭花展即日起開放參觀，3月後壁區公所也將接續舉辦「洋香瓜好時節」，持續整合產業與觀光資源，強化後壁特色發展。

今日活動包括市議員李宗翰、蔡育輝、沈家鳳、王宣冒，與立委林俊憲、陳亭妃、謝龍介、賴惠員服務處及各議員服務處均派代表共襄盛舉。（照片記者劉秋菊翻攝）