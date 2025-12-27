後壁蘿蔔祭鼓舞大地 食農教育玩中學

後壁區長李至彬（後排左二）與參與拔蘿蔔的親子合影。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權∕後壁報導

由台南市米樂休閒農業發展協會主辦的「蘿蔔祭～鼓舞大地」廿七日上午在後壁區合鴨藝術園地登場，活動以親子食農教育為核心，由南市第八屆兒童及青少年代表三人擔任主要帶領與串場核心角色，引領參與家庭走進農田，實地體驗食農教育，現場氣氛熱絡。

南市米樂休閒農業發展協會理事長張美雪指出，這次活動規劃開場律動、紀念品製作、拔蘿蔔遊戲、農田大地遊戲及共食午餐等多元內容，並由兒童及青少年代表分組帶領活動流程，串聯各活動時段，透過同齡引導與互動學習，營造貼近孩子視角的食農教育場域。讓參與親子在輕鬆的農田體驗中，認識作物生長歷程，培養珍惜食物、尊重自然與土地的態度。

張美雪說，這項活動在相關單位與在地企業共同支持下順利完成，吸引眾多家庭熱情參與，獲得良好回饋。台南市米樂休閒農業發展協會致力於推動休閒農業與食農教育，期望透過體驗式活動，讓家庭從農田中學習。

她強調，由兒童及青少年代表擔任活動帶領角色，不僅展現青少年的行動力與責任感，也讓學習歷程更貼近孩子本身的視角，實踐世代共學的理念。未來將持續結合公部門與在地資源，打造友善、永續的農村學習環境。

後壁區長李至彬表示，公所未來將持續支持在地團體推動食農教育與農村體驗活動，透過公私協力，深化親子共學，讓更多民眾親身感受農村學習的溫度與土地的脈動。