後壁豬舍火災！燒死百隻小豬波及1輛汽車

後壁區頂寮部落一處豬舍廿二日清晨發生火災。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／後壁報導

台南市後壁區頂寮部落一處豬舍廿二日清晨發生火災，消防局獲報後迅速出動人車趕抵現場搶救，火勢在短短五分鐘內就撲滅，但豬舍內飼養的約百隻小豬不幸葬身火窟，停放在旁的一輛汽車也遭大火波及，起火原因仍待進一步釐清。

南市消防局一一九勤務指揮中心廿二日清晨六點十分許接獲路人報案，指後壁區頂寮部落一處豬舍起火燃燒。消防局立即出動出動十輛消防車、廿一名警消與兩名義消前往救援。消防人員抵達現場時，發現該豬舍竄出火舌，立即部署水線出水灌救，大約三分鐘就控制火勢，五分鐘後就撲滅火苗。

火勢波及到緊鄰豬舍停放的一輛汽車。（記者翁聖權翻攝）

這場火災起火點位於豬舍內部，現場堆放的雜物助長火勢，滅火後清查火場發現約有一百隻小豬被活活燒死，燃燒面積約廿六平方公尺，火勢也波及到緊鄰豬舍停放的一輛汽車。事發當時豬舍主人並不在場，詳細財物損失仍有待業主到場確認。

針對起火原因，消防局火調科將介入鑑識釐清，轄區消防隊也將加強該區域的防火宣導。