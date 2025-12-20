後壁農會芭樂行銷推廣 熱鬧

後壁農會理事長郭啟財、常務監事黃重仁、總幹事林怡歆、後壁區長李至彬及市議員蔡育輝、王宣貿聯合為芭樂行銷活動揭幕。（記者李嘉祥攝）

臺南後壁芭樂進入盛產期，為推廣在地優質農特產品及提升產業能見度，後壁區農會廿日於步穀農創館廣場舉辦芭樂行銷推廣活動，結合農產市集、試吃體驗與九宮格消費趣味互動，吸引許多民眾走進產地，品味當季最新鮮芭樂清甜脆好滋味。

農會邀後壁芭樂產銷班及在地青農於市集中設攤展售新鮮摘採的芭樂，除可免費品嚐，現場也發送限量芭樂消費券，讓民眾於市集折抵消費；另還有農會芭樂吸凍限量試吃，讓民眾品嚐芭樂多元風味；消費滿三百元還可參加九宮格挑戰送芭樂、糙米棒、後農民、霜淇淋等好禮，提升民眾參與樂趣。

後壁區農會理事長郭啟財表示，後壁芭樂面積約四十五公頃，品種為珍珠、帝王、紅心等，風味清甜深受市場肯定，感謝市議員蔡育輝協助爭取經費舉辦芭樂行銷活動，希望讓更多民眾了解農民栽培成果，帶動農產銷售與地方農業發展。農會常務監事黃重仁說，農會主要服務及照顧農民，希望透過實體市集與體驗拉近消費者與產地距離提升農產價格。

農會總幹事林怡歆希望透過「產地直送、市集體驗、互動行銷」方式，讓消費者對後壁芭樂建立更深刻印象，協助農民穩定銷售通路，另也透過創新加工方式提升農產附加價值，讓後壁優質農產被更多人看見，進而支持在地農業永續發展，也歡迎大家來後壁品嚐當季芭樂好滋味。後壁區長李至彬肯定農會總幹事林怡歆帶農民至各縣市行銷擴大後壁農產品知名度，並爭取經費將倉庫改造為兼具產業與觀光功能的步穀館，讓後壁越來越美麗。