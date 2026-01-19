後壁雞場確診禽流感 撲殺萬餘隻

動物防疫人員至案例場進行雞隻撲殺銷毀作業。 （動保處提供）

記者陳佳伶∕新營報導

南市動保處於十五日接獲後壁區蛋中雞業者主動通報場內蛋雞有異常死亡，立即派員到現場移動管制及疫情調查，經採樣送農業部獸醫研究所檢驗，確診為Ｈ５Ｎ１亞型高病原性禽流感，動保處十九日完成撲殺一萬零八百卅六隻蛋中雞（指準備進入產蛋期的年輕蛋雞），全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

動保處表示，已強化各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑一公里內六場禽場採樣監測，一至三公里內四十七場禽場訪視檢查，同時加強化製場死亡化製數量異常管控，並持續派出消毒車加強撲殺場周邊公共區域消毒頻度，將環境中之病毒降到最低。

動保處表示，目前是候（野）鳥北返季節，國內禽流感案例零星發生，今年迄今全台共發生六例（南市一場），顯示環境中仍有禽流感病毒威脅，加上日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，呼籲養禽業者提高警覺加強防疫，嚴格人車管制，進出禽場人員都要更換雨鞋及消毒手部，且出入車輛輪胎、踏墊、箱籠等也須澈底清潔消毒，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候（野）鳥接觸，降低病毒入侵機會；如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡，應立即通報動保處，以免疫情擴散。