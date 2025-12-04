後壁高中全國商科技藝競賽「電腦繪圖」職種榮獲全國第一

後壁高中參加全國商科技藝競賽的四名選手合影，右二為獲全國第一名的蔡雨辰。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／後壁報導

後壁高中四名學生參加全國商科技藝競賽全部獲獎，其中「電腦繪圖」職種蔡雨辰榮獲金手獎，全國第一，讓全校師生與有榮焉。

全國商科技藝競賽十二月一至四日在台南高商舉行，共有一百卅六所學校的五百一十九名頂尖好手同場競技，共有九個參賽職種。後壁高中廣告設計科三名選手分別參加平面設計、網頁設計和電腦繪圖職種，多媒體設計科一名選手參加數位動畫職種，比賽結果四名選手全部獲獎。電腦繪圖職種選手蔡雨辰榮獲金手獎第一名的最高榮譽，其餘三位選手榮獲優勝。

校長黃彥鳴指出，參賽選手都在二年級下學期先經過校內初選，再由指導老師利用課後與假日加以培訓，其中參加平面設計職種選手是廣告設計科鄭琦蓁，由羅映慈教師指導；網頁設計職種選手是廣告設計科楊珮萱，由吳珮瑜老師指導；電腦繪圖職種選手是廣告設計科蔡雨辰，由廖翠筠老師指導；數位動畫職種選手是多媒三勞稦，由黃沛瑩老師、張哲銘老師指導。

這次全國商科技藝競賽，後壁高中能開出一金三優勝的好成績，除了行政的支持、指導老師的犧牲付出、選手堅持到底的決心外，後壁高中文教基金會與家長會成為經濟支援的堅強後盾，讓師生培訓與競賽期間無後顧之憂。