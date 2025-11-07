後壁高中應屆校友返校美化廁所

後壁高中考上大學的畢業生留下精彩作品，給學弟妹接手協助裝置在廁所的牆面。（後壁高中提供）

記者翁聖權∕後壁報導

後壁高中主打文創與生活結合強項、設計與藝術創作教學七日展現成果。四名考上大學的畢業生為讓學校新整建的廁所更有在地特色，特別創作了七幅陶瓷藝術作品，融入每間整建廁所的牆面，讓如廁環境「除了簡潔更添藝術情懷」。

校長黃彥鳴指出，該校美工科廖婕妤、沈筠芯及室設科賴正杰、陳宜均等四名學生，由美工科老師蔡坤錦指導，今年考上高科大、長榮、朝陽等大學，畢業後利用暑假返校創作陶瓷藝術壁。

四名畢業生從設計到備土、製作、素燒、彩繪、用釉、釉燒製作，都是自己完成，真正實現了完全陶藝創作的能力。完成創作的學生上大學後，往新的學習里程大步邁進，留下精彩作品給學弟妹接手協助裝置，成就了另一番傳承接棒的美意。

校方感謝前總務主任謝明諺撰寫計畫，國教署補助文華樓一到四樓廁所整建經費四百零五萬。在竣工前，讓學生把作品相嵌入牆壁，將在校所學繪畫、設計、彩繪、陶藝藉由創作與生活環境結合，實現學以致用的最高境界。

黃彥鳴說，後壁高中不僅有南台灣高中職唯一的「陶藝雙語教學資源中心」，更擁有全國第一個陶瓷手拉坯檢定場，完整的陶藝環境更是理想的學府。