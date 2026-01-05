後壁高中林勇杉身處逆境勤奮向學錄取臺大電機工程學系 校方貼紅榜慶賀祝福

後壁高中林勇杉雖身處逆境卻勤奮向學，順利錄取臺大電機工程學系，校長黃彥鳴除祝福外並偕同教育主任林怡珊及導師江瑜恒至白河國中張貼紅榜慶賀。（記者李嘉祥攝）

臺南市後壁高中學生林勇杉身處逆境卻勤奮向學，可望錄取國立臺灣大學電機系，此項優異成績不僅是其個人努力的見證，象徵學習成果被看見與肯定，更是偏鄉孩子自我探索與追夢最佳範例；後壁高中校長黃彥鳴、教育主任林怡珊及導師江瑜恒特陪同林勇杉回到其就讀的白河國中張貼紅榜，恭賀其成就及與過往輔導師長分享上榜喜悅，並藉此激勵學弟妹。

林勇杉出身白河偏鄉家庭，家中成員多有身心障礙，父親更於其求學關鍵時期離世，生活環境及資源皆極為有限，但他憑著沉穩自律的性格與堅毅意志，在學業與生活中持續突破困境，展現難得抗壓力，高中三年期間每次定期考皆名列第一，並維持在校前1%，表現優異；除課業外也積極參與各項科學營隊與課程，持續拓展視野與能力。得知林勇杉有希望入學錄取臺大電機系，師長與校友會紛紛祝賀。

貼紅榜是校園慶賀文化，白河國中校長黃添勇特邀勇杉國小母校內角國小校長顏美雀等師長出席。黃添勇校長感謝後壁高中校長黃彥鳴及師長用心栽培，讓林勇杉能穩健成長，也勉勵在大學求學期間不忘初心持續精進，有所成就之時能懷抱感恩心回饋社會，扶助更多如同自己一般需要支持的學子。

顏美雀校長則勉勵林勇杉保持學習熱忱，廣泛涉獵多元領域，累積跨域學習能力，以因應未來快速變動的社會與職涯挑戰，同時也邀請林勇杉返校分享努力成長歷程，將追夢與堅持的故事傳承給學弟妹，成為後進學習的典範，激勵更多孩子勇敢築夢、向上前行。

黃彥鳴校長肯林勇杉在家庭責任、學業壓力與服務學校社區的多重挑戰中，培養出出色的時間管理、合作與領導能力，曾榮獲「2025年總統教育獎—奮發向上獎」及青年署青年百億海外圓夢冰島國際志工甄選等肯定，同時也清楚自己的志向，將在臺大電機系深造；師長也鼓勵他持續追求理想與成長，在大學及人生的下一段旅程中秉持人文關懷與專業能力，完成夢想並回饋社會，成為更多人心中的榜樣。