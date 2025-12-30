後壁高中林勇杉逆境中向上攀登！以希望入學錄取國立臺灣大學電機工程學系

【警政時報 蔡尚芸／台南報導】後壁高中再傳升學捷報！就讀後壁高中的林勇杉同學，於日前透過「希望入學」管道，成功錄取國立臺灣大學電機工程學系，以優異學習表現與堅定志向，為自己寫下突破逆境的重要里程碑，也為偏鄉學子立下動人典範。

後壁高中（由左至右）黃彥鳴校長、林勇杉和白河內角國小顏美雀校長，三人於校園內合影留念。（圖／記者蔡尚芸翻攝）

林勇杉來自臺南白河偏鄉家庭，成長過程中須面對家庭成員身心障礙、經濟與照顧壓力等多重挑戰，父親更於其求學關鍵階段離世，生活資源相對有限。然而，他始終以沉穩自律的態度面對困境，憑藉高度自我要求與堅毅意志，在學業上持續精進。高中三年間，每次定期考皆名列全校第一，整體成績長期維持校內前 1%，展現難能可貴的穩定度與學習深度。

左起後壁高中林怡珊教務主任、江老師、林勇杉和後壁高中黃彥鳴校長。（圖／記者蔡尚芸翻攝）

除課業表現亮眼外，林勇杉亦積極參與各類科學營隊與進階課程，主動拓展學習視野，培養跨領域能力，為未來工程專業奠定紮實基礎。他的成長歷程，不僅是個人努力的成果，更是偏鄉孩子勇於自我探索、堅持追夢的最佳寫照，深深感動校內師長與地方社群。

左起後壁高中黃彥鳴校長、林勇杉、白河國中黃添勇校長、白河國中主任。（圖／記者蔡尚芸翻攝）

為分享這份榮耀與喜悅，後壁高中黃彥鳴校長、教務主任林怡珊及導師江老師，特別陪同林勇杉返回其就讀的白河國中張貼紅榜，象徵努力成果被看見與肯定。貼紅榜為校園長年傳承的慶賀文化，藉由公開祝賀優秀學子，激勵更多學生勇敢向學、持續精進。

白河國中校長黃添勇亦邀請林勇杉國小母校——內角國小校長顏美雀等師長共同見證這份榮耀。黃添勇表示，感謝後壁高中全體師長的悉心栽培，讓學生在良好引導下穩健成長，並勉勵林勇杉未來在大學階段不忘初心、持續精進，於學有所成之時，能回饋社會、扶助更多需要支持的學子。

左起後壁高中林怡珊教務主任、後高黃彥鳴校長、後高江導師；白河內角國小顏美雀校長、林勇杉、白河國中黃添勇校長、白河國中主任合影留念。（圖／記者蔡尚芸翻攝）

顏美雀校長則期許林勇杉持續保持學習熱忱，廣泛涉獵多元領域，培養跨域整合能力，以因應未來快速變動的社會與職涯挑戰，並誠摯邀請他未來返校分享自身成長歷程，將堅持與追夢的精神傳承給學弟妹，成為後進學習的榜樣。

在家庭責任、學業壓力與服務學校社區的多重歷練中，林勇杉亦培養出良好的時間管理、合作與初步領導能力，並曾榮獲「2025 年總統教育獎—奮發向上獎」，以及青年署「青年百億海外圓夢計畫」冰島國際志工甄選肯定。展望未來，他將於臺大電機系深造，持續追求專業成長與社會關懷，師長們也期許他在人生下一階段，結合專業實力與人文精神，成為能回饋社會、照亮他人的青年典範。

