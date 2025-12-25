後壁高中美工科師生參訪空相美術館！為校友館長10週年館慶暖身

【警政時報 蔡尚芸／台中報導】為迎接空相美術館即將於12月27日迎來開館10週年館慶，後壁高中美工科於昨（24）日安排 23位師生前往參訪交流，透過實地觀展與對話互動，感受校友、館長林穎英長年深耕藝術、回饋母校與偏鄉藝文教育的用心，也為10週年館慶活動提前暖身。

美工科學生與施金輝高中時期專題實作的作品合影。（圖／記者蔡尚芸翻攝）

參訪過程中，師生們走入空相美術館展場，近距離欣賞多件細膩典雅的膠彩畫作品，從創作題材、畫面構圖到技法運用，深入體會作品所蘊含的文化底蘊與精神內涵。透過館方導覽解說，學弟妹們對膠彩藝術的歷史脈絡與當代詮釋有了更深刻理解，也對藝術創作所需的長期累積與專注投入留下深刻印象。

黃彥鳴校長對美工科學生說明參訪美術館緣由。（圖／記者蔡尚芸翻攝）

後壁高中美工科成立於民國64年，迄今已有50年歷史，培育無數藝術設計人才，校友遍佈全台藝文與設計領域。此次參訪中，美工科第51屆學弟妹們特別對第3屆傑出校友林穎英館長及施金輝學長在高中時期完成的美工科專題實作作品感到驚艷，不僅欽佩學長姐當年的創作實力，也感動於他們多年來持續投入藝術創作、相互扶持、堅持理想的歷程。

美工科學生與林穎英館長和施金輝銅像合影！（圖／記者蔡尚芸翻攝）

多位學生表示，透過此次參訪，看見藝術道路並非遙不可及，而是可以一步一腳印累積而成，對未來升學與創作方向更具信心與目標感。

美工科師生前往空相美術館參訪與林穎英館長合影！（圖／記者蔡尚芸翻攝）

值此空相美術館即將迎來10週年館慶的重要時刻，後壁高中美工科師生也特別獻上誠摯祝福，期盼空相美術館持續綻放藝術光彩，成為連結世代、滋養創作、啟發更多藝術種子的關鍵藝文基地，為地方文化與藝術教育注入長久而穩定的力量。

