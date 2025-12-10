「後壁高中藝術季」千人湧入 共賞三千餘件創作盛宴

【警政時報 林家嘉／臺南報導】114年「後壁高中藝術季」於12月7日熱鬧落幕，今年由設計群科、學生畢聯會、推廣教育陶藝班與版畫班共同籌辦，集結超過百位藝術創作者，於校園規劃五十個藝術市集攤位，展出內容多元豐富。

包括百餘幀版畫作品、上千件文創設計與超過三千件陶藝創作，吸引上千民眾入校欣賞、選購，一年創作能量盡現眼前。活動展售總額達五十五萬元，其中五成義賣所得捐助後壁高中文教基金會，作為弱勢學子扶助基金，為藝術教育挹注溫暖力量。

廣告 廣告

美工科校友（圖左起）、後壁高中美工科校友網紅張譯（嘴哥）、美工科校友會吳茂盛理事長和黃彥鳴校長，共同為藝術創作與教育成果喝采。（圖／記者林家嘉翻攝）

後壁區長李至彬表示，後壁高中具備深厚藝術創作能量，從現場作品不難看出師生與校友對藝術的投入與堅持。許多小小藝術新秀的展現令人驚喜，也看見長期創作者一路走來的心路歷程。藝術季內容豐富、作品精緻，讓人目不暇給，他也歡迎民眾在逛完市集後，到後壁區各地景點走訪，感受地方文化魅力。

黃彥鳴校長指出，今年校園先後經歷1月地震及7月風災、水患，但師生在忙於災後復原的同時，仍不減對藝術創作的熱情與堅持。上週參加商科技藝競賽時，廣告設計科及多媒體設計科勇奪1金3優勝，其中電腦繪圖職種更榮獲金手獎全國第一名；去年美工科與室內空間設計科亦拿下雙金佳績。本週12月9日至12日，學校將再派出選手參加工科技藝競賽，期望再創亮眼成績。

取得陶瓷手拉坏丙級證照的美工科學生於活動中親自指導民眾體驗手拉坏，吸引大小朋友熱情參與，現場氣氛熱鬧溫馨。（圖／記者林家嘉翻攝）

此外，美工科吳青晏同學於8月榮獲全國兒少陶藝獎立體雕塑類高中職組優選；推廣教育版畫班學員林淑芬則勇奪第26屆磺溪美展「磺溪獎」，抱回獎金25萬元，展現後壁高中藝術教育成果深具競爭力。現場具陶瓷手拉坏丙級證照的學生也化身小老師，指導民眾體驗手拉坏，讓藝術親近生活，充份展現後壁高中推動藝術教育的深度與廣度。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光